El PSOE cree que Iglesias ha estado menos acertado que Rajoy

El Partido Socialista no va a olvidar así como así que Podemos no les apoyó en 2016, cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aspiró a ser presidente del gobierno. Han pasado los meses y la herida parece que sigue abierta.Para el PSOE el discurso de dos horas de la diputada de Podemos, Irene Montero, "no borra haber votado contra el cambio cuando se pudo".

El portavoz provisional del PSOE en el congreso, José Luis Ábalos, les recordó a los de Pablo Iglesias que "el señor Rajoy está sentado ahí porque en el año 2016 se abstuvieron, no fue solo un error. No se puede cuestionar unas políticas que nos podríamos haber ahorrado". Los socialistas no acaban de entender por qué si lo importante es "sacar a Rajoy del gobierno y abrir una etapa" y "la alternativa es secundaria" no les apoyaron en 2016.

Podemos ha dado "oxígeno" al PP

En opinión de Ábalos, a Podemos no les ha salido bien la estrategia. El portavoz de los socialistas consideró que los populares y no Podemos, ha rentabilizado el debate. "Al PP es como si le hubiera dado un oxígeno impresionante, osea que al PP le viene bien, yo no sé que pasa que Podemos siempre parece que está dispuesto a echarle un cable", afirmó.

Según fuentes socialistas, la estrategia de Mariano Rajoy ha sido más acertada porque en primera intervención el presidente del gobierno ha evidenció que la moción era fallida. Además, los socialistas pusieron en cuestión el momento elegido por Podemos para registrar en la moción de censura a Mariano Rajoy y creen que tienen un "claro objetivo mediático dirigido" y que su objetivo es ponerse "a la cabeza de la protesta".