Las "11 medidas estrella" de Iglesias que no llegarán a ninguna parte

Una hora ha tardado Pablo Iglesias en comenzar a desgranar las medidas del programa de su moción de censura. Medidas que ha expuesto durante más de una hora pero que no son nuevas. Todas ellas han sido ya presentadas por el partido morado en sus programas electorales o en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas, el líder de Podemos ha enumerado once "medidas urgentes para combatir la corrupción", que tal y como ha dicho "no son ideológicas sino de sentido común". Medidas que no llegarán a ninguna parte ya que 170 diputados de PP, Ciudadanos, Foro, UPN y Coalición Canaria votarán en contra. Los 84 del PSOE, Pedro Quevedo, los 5 del PNV y los 8 del PDECat se abstendrán. Unidos Podemos tan sólo conseguirá el "sí" de los separatistas de ERC (9 diputados), los dos de Bildu y los cuatro de Compromís.

Las once medidas

1. Ley de contratos del sector público que establezca una plataforma única para la contratación pública y que se creen tribunales para resolver los recursos.

2. Facilitar el trabajo de los organismos reguladores de inspección del Estado mediante un Plan nacional de lucha contra el fraude.

3. Una nueva ley de financiación de partidos políticos que limite el endeudamiento bancario y que termine con las donaciones anónimas.

4. La adscripción de la Policía Judicial a los juzgados y los tribunales para que dependa de éstos y no del Gobierno. "De este modo se evitará la destitución de los agentes considerados incómodos".

5.La derogación de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal que ponen plazos a la instrucción de los sumarios. "La Ley Berlusconi", ha recordado el líder de Podemos.

6. Cambiar el modo de nombramiento del Fiscal General del Estado para elegirlo entre una terna seleccionada por mayoría cualificada del Congreso en la que haya una mujer.

7. Una Ley contra las "puertas giratorias", de modo que los ministros no vayan luego a consejos de administración de empresas vinculadas a sectores estratégicos.

8. Acabar con el secreto bancario. "Ay de alguno de ustedes como se acabara con el secreto bancario", ha asegurado Iglesias.

9. Una reforma del delito del fraude fiscal y endurecer las penas.

10. Una reformar el Código Penal para introducir el delito de enriquecimento ilícito.

11. La creación de una unidad para recuperar el dinero que se han llevado los corruptos.