Podemos tiende la mano, el PSOE recoge el guante pero no olvida

En su debut como portavoz del grupo parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos dejó claro a Podemos que los socialistas no olvidan que no les apoyaron en 2016, cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aspiró a ser presidente del gobierno. El PSOE ya no se fía de los de Pablo Iglesias a pesar de que el líder morado no ha hecho otra cosa más que tenderles la mano en las últimas horas.

Durante su intervención, Ábalos reconoció que tiene "serias dudas" sobre la intención del partido de los círculos con esta moción y recriminó que utilicen los sentimientos de los ciudadanos para objetivos partidistas.

El portavoz socialista acusó a Pablo Iglesias de generar "falsas expectativas" con esta iniciativa. Le recriminó que no han presentado una propuesta de verdad y no han buscado apoyos. Además, Ábalos advirtió que está moción a quien fortalece es al ejecutivo de Mariano Rajoy. "Vamos a fortalecer a aquel que queríamos censurar, por lo tanto, no me parece la vía más adecuada y desde luego no nos traslade la presión sobre nuestro voto sabiendo que en esta ocasión es irrelevante. Si aunque le votáramos que sí esto no va para adelante ¿verdad que no? Pues dejen de alimentar la expectativa de que el señor Rajoy salga porque no es verdad", sentenció

No todo fueron críticas. Ábalos agradeció el cambio de tono de Pablo Iglesias, evidenciado que ya no son los socialistas el objetivo de sus críticas. "Nos importan las reformas que podamos emprender desde las mayorías alternativas y por eso les recojo el guante", aseguró. Los socialistas aceptaron así la mano tendida de Podemos aunque no concretó de qué manera lo harán.

Recuperaba Pablo Iglesias el tono pausado en su respuesta al portavoz socialista después de haber utilizado su versión más bronca y desafiante con Albert Rivera. Comenzaba su intervención destacando aquellos puntos que "comparte" con los socialistas: "Comparto partes de su intervención que permiten imaginar un tipo de entendimiento que creo que es bueno para todos. Ha hecho usted un diagnóstico de la situación social e institucional que se parece mucho al que hicimos nosotros ayer".

El líder de Podemos no ha dejado de tender la mano en todo momento. El único reproche se producido cuando ha recordado la moción de censura que presentó en 1980 Felipe González y sus palabras en aquel entonces. "La moción debe servir para afrontar los problemas que nos afectan, que deben ser resueltos en el momento presente, más uniendo voluntades que empleando la fría aritmética parlamentaria", ha citado al expresidente del Gobierno. "En 2013, Rubalcaba se planteó presentar una moción de censura y dijo que sabía que no tenía diputados suficientes para sustituir al presidente del Gobierno" pero añadió que era "su deber".