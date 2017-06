Una parlamentaria almeriense de Podemos lleva ocho meses sin informar sobre sus cuentas

Se trata de Lucía Ayala, diputada en el Parlamento andaluz por Almería que desde septiembre de 2016 no ha aportado dato alguno sobre sus ingresos a los militantes de Podemos que tampoco conocen qué supuestas donaciones ha realizado a la organización.

Según ha podido comprobar Noticias de Almería en la propia web de transparencia de esta organización, ni están consignadas las cantidades que ha cobrado, ni las donaciones que haya realizado ni siquiera están expresadas las reuniones a las que ha asistido. Por no hablar, no ha hablado siquiera de que en estos meses ha sido madre, porque no ha actualizado su ficha personal.

Eso no ha impedido que, a pesar de estar de baja por maternidad en el Parlamento Andaluz cobrando su nómina sin trabajar como es normal, sí que acudía a los actos de Podemos, dentro y fuera de Andalucía, como lo fue el congreso de Vista Alegre, 2.

La última vez que aclaró sus cuentas fue en setiembre de 2016 donde consta que recibió del Parlamento andaluz 4.187,11 euros, de los que donó 785 euros a Podemos y la misma cantidad a Impulsa (una iniciativa del propio partido), y apuntó el gasto de 650 euros correspondientes a dietas o indemnizaciones.

Lucía Ayala fue destacada en los medios de comunicación por haber inventado la palabra "portavoza" al presentar una Proposición No de Ley (PNL) en defensa del sector audiovisual almeriense que fue apoyada por todos los grupos. Fue en su agradecimiento cuando se dirigió "a todos los portavoces y portavozas", palabra que no existía.

No es sólo a esta parlamentaria de Podemos Almería a la que parece habérsele olvidado la promesa de transparencia. Podemos eliminó de su web las actas de todas las reuniones de las asambleas y del Consejo Ciudadano realizadas hasta ese momento, y además no ha incluido ninguna nueva desde que modificaron la web oficial, allá por el mes de mayo.

Los afiliados no conocen ni una sola acta del Consejo Ciudadano Municipal y la web hace más de un año que sigue "en construcción".

Por si fuera poco, en la web estatal de Podemos no están disponibles los datos contables de los años 2014, 2015 y 2016 relativos a Almería, que no aparece en el listado, siendo por ello desconocida por sus afiliados y militantes.