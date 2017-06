Advertencia a Irene Montero: su futuro político depende de su novio, que mire a Tania

El Mundo entrevista a Sánchez, que dice que "buscará cuanto antes una mayoría para desbancar al PP". O sea, que nos encaminamos hacia la moción definitiva. ¿Cómo? Pues dice el socialista que intentará que "Podemos y Cs levanten los vetos". Eso no se lo cree ni él. Javier Redondo dice que el odio africano de Iglesias a Rivera nos ha salvado de una dictadura podemita. Relata que, como antes de las elecciones de diciembre de 2015 "Iglesias necesitaba a Rivera para blanquear su imagen, chasqueó los dedos y su tele se lo puso en bandeja. Rivera picó" y se fue a tomar un cafelito con el Follonero y Pablo, buen rollito, qué tal la niña, etc. "Pero Iglesias es siempre víctima de sí mismo, su vanidad y su rencor. Se dio un autogolpe" y Rivera "se adelantó y firmó con Sánchez. Apuntaba ya maneras de ese killer en en el que se ha convertido. Una extraña especie de joven ambicioso y paciente. Fue un acto patriótico y noble. Deshizo el hechizo y blindó la democracia (...) La ojeriza de Iglesias hacia Rivera supuso la salvación de la libertad que hoy 15-J, celebramos". Todo eso está muy bien, pero es Paleolítico político, porque hoy las cosas han cambiado. Como dice Anson, "una nueva moción de censura tardará en plantearse el tiempo que necesita Pedro Sánchez en consolidar su posición al frente del PSOE (…) Esa es la espada de Damocles que se balancea sobre la testa barbada de Mariano Rajoy. Y el presidente lo sabe", porque pese a lo que pueda parecer, está al loro de todo. Por ello, "antes de que Sánchez acaudille una nueva moción de censura, disolverá las Cortes y convocará elecciones". Como en un duelo de western, todo depende de quién desenfunde primero.

El País tiene un lío de campeonato. "El PSOE acepta explorar una mayoría con Podemos", titula. Cebrián está negro como una mona por que "el nuevo PSOE tienda una mano a Podemos" y "se ofrezca a trabajar juntos para el futuro". "A la mano tendida de los socialistas, confiados en que así seducirán a los votantes de Podemos, Iglesias ha respondido abrazándose al nuevo PSOE que le aleja del centro y encadena a Podemos". El dictadorzuelo Iglesias da palmas con las orejas. "Esta moción de censura era un señuelo diseñado por Iglesias para atraerse al PSOE a un terreno en el que pudiera acorralarlo. Desde ese punto de vista, no cabe duda de que Podemos ha logrado un importante triunfo", dice Cebrián en vinagre. Rubén Amón ha visto otra cosa. "Iglesias está sólo (…) Por mucho que se remangue la camisa, no puede disimular los trucos de tahúr decadente. Hasta resulta embarazoso su timbre melifluo. Porque el cinismo se le escapaba entre las sílabas. Y porque Iglesias no ofrecía una mano. Pedía ayuda, le urgía que el PSOE acudiera a rescatarlo en nombre de una emergencia nacional". El PSOE "no cayó en la trampa" y se distanció del "embaucador". ¿Quién tiene razón? Pues si nos atenemos a la enorme foto del apretón de manos entre Iglesias y Ábalos que preside la información, a Rubén Amón le convendría ir al oculista y prestar más atención a lo que oye.

ABC , muy austero, dice que "Iglesias fracasa en la censura a Rajoy y tiende la mano al PSOE". Dice Bieito Rubido en su editorial que Podemos andaba "mendigando que en los próximos meses Pedro Sánchez promueva una moción". Hasta le puso fecha. Rubido confía en que el PSOE no escuche los cantos de sirena podemitas, pero no lo tiene nada claro. "Los socialistas abrieron puertas a futuras alianzas con Podemos, lo cual es preocupante". "Rajoy lo sabe de sobra, pero cuenta con la doble ventaja de que Sánchez parece haber aprendido de la nula fiabilidad de Podemos, y de que Iglesias y Rivera son irreconciliables". Baja de las nubes, Bieto, no es a Rivera a quien va a buscar Pedro Sánchez. Jaime González le atiza dos sopapos al tontaina de Pablo por indignarse con Rafael Hernando por hablar de su novia. "El macho alfa enseñó los dientes e Irene Montero, cuentan, acusó el golpe con doliente expresión, como si Hernando hubiera profanado un círculo íntimo (…) Lo ocurrido es como si un paparazzi pusiera el grito en el cielo porque le fotografían con su pareja tomando el sol en la terraza de su casa. Hagamos memoria: el macho alfa le ofreció su despacho a una dirigente del PP para que pudiera conocer más de cerca a un diputado de Podemos, dijo que azotaría a Mariló Montero hasta que sangre". El tío que exhibe a sus novietas sin pudor ahora se rasga las vestiduras. Como dice Mayte Alcaraz, "cuando uno intercomunica su vida privada con la política ha de gastar piel más gruesa".

La Razón hace una encuesta sobre qué votarían los españoles si hoy fuera 1977. Se nota que a Atremesdia le sobra el dinero. Sobre la moción dice que "el fracaso de Iglesias evidencia la falta de una mayoría alternativa a Rajoy". Yo echaría cuentas, Marhuenda. Dice el editorial que "Rajoy superó el envite sin dificultad" mientras que el PSOE "fue lo suficientemente ambiguo como para que Iglesias reiterara su propuesta y se sumase a la operación 'echar al PP'. Abstenerse cuando debía optar por el no ha dejado abierta la posibilidad de nuevas aventuras políticas desde otras bases entre Pedro Sánchez e Iglesias", dice temblando de miedo. Brillante columna de Cristina López Schlichting que yo leería con atención si fuera Irene Montero. "Es muy fuerte que Pablo Iglesias tenga a su chica de portavoz parlamentaria de Podemos. Máxime cuando la ha puesto él en semejante cargo. Si cualquier otro dirigente de partido hubiese hecho lo que él ha hecho, se oirían los alaridos podemitas contra el nepotismo en Antofagasta". Y que tome nota Irene de cómo las gasta su chico echando un vistazo al escaño de detrás de la columna de arriba donde ha escondido a Tania. "Si ambos líderes rompen afectivamente y se enfrentan entre sí poco recorrido político le quedará a esta señora". Tania traicionó a IU y "se fue al partido de su novio prometiéndoselas felices en su carrera". Iba a ser primera dama, la pobre, y mírala ahora. "El futuro de Irene Montero no depende de su talento, por mucho que ella lo crea ni muy capaz que se muestre, sino de la voluntad y querencia de su novio hacia ella. Triste sino para una mujer". Así que ya sabes, Irene, amárralo bien porque, como se canse de ti, te manda al gallinero.