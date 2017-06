Iglesias contacta con Sánchez tras la moción, pero Rivera no tiene pensado hacerlo

La voluntad del celestino, por grande que sea, no puede hacer frente a la de las partes que no se quieren unir. Por si no se hubiera evidenciado en el bronco debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera del pasado miércoles, tanto Podemos como Ciudadanos le han dejado claro a Pedro Sánchez al día siguiente de la moción de censura que sus caminos políticos son muy distintos. Tanto, que nunca podrán converger en una mayoría de Gobierno alternativa al PP.

De momento, Iglesias ya ha escrito a Sánchez un mensaje, mientras que Rivera no tiene previsto hablar con el líder socialista, con el que la relación se ha enfriado mucho desde el frustrado pacto de Gobierno que ambos firmaron a principios de 2016. Todo ello se conoce después del artículo firmado en El Mundo por el secretario general del PSOE, en el que lamenta los "garrotazos" dialécticos entre Iglesias y Rivera mientras, afirma, "Rajoy sacaba réditos del espectáculo".

Para Rivera, lo que ocurre es que Sánchez está fuera del Congreso tras haber renunciado a su escaño después de su dimisión el pasado otoño, y por eso tiene prisa por unas nuevas elecciones. "Es política ficción, pensar que Podemos quiere gobernar con Ciudadanos, con el PSOE, que no quiere subir los impuestos, que quiere defender la unidad de España", ha asegurado el líder naranja en declaraciones en el Congreso.

Mensajes entre Pablo y Pedro

Por su parte, desde Podemos, Pablo Iglesias ha tomado la iniciativa y este miércoles por la tarde "ha escrito a Sánchez para trasladarle que valoró positivamente la relación y el tono de ambas formaciones en el debate sobre la moción de censura a Mariano Rajoy", explican desde el partido.

"Han acordado hablar después del Congreso del PSOE", aseguran desde Podemos que, a partir de ahora, dicen que deben "trabajar por construir una alternativa del Partido Popular". Pero avisan: lo tienen que hacer sin Albert Rivera. "Ciudadanos no puede formar parte de un Gobierno de cambio".

"Creo que no hay nadie en este país que piense que Ciudadanos puede formar parte de algo diferente al bloque de poder y al proyecto de país que representa el Partido Popular", ha asegurado en unas declaraciones en Congreso de los Diputados la portavoz de Podemos, Irene Montero, que era también la que confirmaba la noticia de la conversación entre Iglesias y Sánchez.

Desde el PSOE, en cambio, no le dan tanta importancia a este intercambio de mensajes y dicen que "Pedro Sánchez recibió ayer un mensaje de Pablo Iglesias al que respondió con cortesía".