El violador que había aterrorizado al barrio cercano al hospital de La Paz, en Madrid, era el violador del ascensor, Pedro Luis Gallego, un delincuente sexual condenado por la muerte de dos de sus víctimas que salió de prisión tras la derogación de la doctrina Parot.

Los expertos avisan de que perfiles como el de Gallego dan casi por segura la reincidencia y lamentan que haya que esperar a que delincan otra vez para que se tomen medidas. En Casa de Herrero, de esRadio, así lo ha dicho el psicólogo forense José Antonio Echauri: "Sabemos que hay ciertos delincuentes que sí o sí van a volver a reincidir".

Echauri, que también dirige los programas de tratamiento a agresores sexuales del Gobierno de Navarra, avisa de que hay un "pequeñísimo grupo" entre estos delincuentes para los que los programas de rehabilitación no son efectivos. Es un grupo "muy peligroso" y hace falta, a su juicio, "tomar cartas en el asunto". "Me parece terrible que tengamos que esperar a que haya otra víctima para actuar. Tenemos que anticiparnos".

Lo mismo opina el abogado Luis Antonio Calvo, de la Asociación Clara Campoamor. Según Calvo, "no son enfermos psiquiátricos" sino "criminales con una tendencia delictiva definida". En su opinión, "no es posible reinsertarlos en la sociedad", por lo que pide medidas "más concretas", como los controles por pulsera, la vigilancia continua o la comparecencia semanal en algún centro. "Somos tan garantistas con la delincuencia que no nos damos cuenta de que a quien hay que proteger es a las personas que viven su vida".

Además, ha criticado las palabras del ministro de Justicia sobre la posible aplicación de la prisión permanente revisable. Está pensada, ha señalado, para casos de homicidio o asesinato. Calvo ha insistido en que "era un problema anunciado y no se han tomado medidas". El resultado, al menos cuatro violaciones tras su salida de prisión.