José Manuel Maza: “En Panamá hay muchas empresas legales”

En contra de un sector importante de la opinión pública y de la propia carrera, José Manuel Maza no pierde ocasión para defender la autonomía del Ministerio Fiscal. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el madrileño Hotel Ritz, el fiscal general del Estado ha insistido en ese mensaje ante un elenco de invitados entre los que destacaban miembros de la dirección nacional del Partido Popular como Fernando Martínez Maillo y Pablo Casado; así como la plana mayor de la judicatura: por ejemplo, el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Enrique López o el reputado fiscal de casos como la salida a Bolsa de Bankia o las tarjetas black Alejandro Luzón.

Maza ha enfocado la mayor parte de su discurso al Ministerio Público desde una perspectiva interna, "que aun estando en boca de todos es aun un desconocido". Aunque su consideración de la Fiscalía es sumamente mejor que la percibida, ha señalado que su "máxima prioridad es una reforma orgánica del Estatuto para reforzar la independencia de los fiscales". Es consciente de que el nombramiento del FGE por el Gobierno contribuye a esta apariencia de falta de autonomía, pero ha puesto ejemplos de designaciones similares en Francia, Alemania y Portugal.

También se ha referido a la necesidad de que España reforme su derecho procesal, confiriendo el monopolio de la instrucción a la Fiscalía en detrimento de los actuales jueces especializados, el llamado modelo del fiscal investigador.

Repaso a la actualidad judicial

Sobre los rumores de una eventual querella de Francisco Granados –presunto cabecilla de la Operación Púnica en libertad provisional–, Maza ha sostenido que "es difícil presentar una querella contra la Fiscalía como institución, habría que ver si contra algún fiscal en particular, que se podría defender".

Quizás lo más trascendente de su intervención ha llegado en clave Cataluña. Preguntado sobre la posibilidad de que autoridades separatistas incurran en eventuales responsabilidades penales, Maza prefiere no adelantarse a "una hipótesis que actuará dentro de la valoración de la Fiscalía. Si nosotros entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley actuaremos sin ningún tipo de complejo. Se verá en su momento".

El fiscal general del Estado ha entiende que el hecho de que los partidos políticos puedan personarse no favorece a la justicia ni a la política: "Cualquier ciudadano puede personarse presentando su documento de identidad". En esta línea, ha valorado que España sea el único país del mundo con mecanismos de control adecuados para evitar la comisión de delitos de las formaciones políticas.

Aunque horas antes de su dimisión Maza retiró el respaldo al exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix, ha negado que la posesión de una sociedad offshore sea un problema para un representante del Ministerio Público: si la herencia de su padre hubiera sido en Francia o Portugal ¿sería un problema? No. Pero ha sido en Panamá. En Panamá hay muchas empresas legales. De haberlo sabido no me hubiera influido en el nombramiento de Moix".