Pedro Sánchez "halla la paz" y se enfrenta a la "vena asesina" de Pablo Iglesias

El Mundo dice que "El plan de Sánchez contra Rajoy encalla en unas horas". Al parecer el plan era que Rivera e Iglesias se dieran un beso de buenos hermanitos. Pero resulta que el líder socialista descubrió ayer que no pueden ni verse y el PSOE jura y perjura que a los indepes ni agua. O sea, que sí, que adiós al plan. Un dejà vu. O la pescadilla que se muerde la cola. Como dice Santiago González, creer que Albert y Pablo se van a hacer coleguillas "sólo puede partir de alguien que no viera el debate", donde Rivera se hizo un hombre a los ojos de Santiago. Ante el "chulo, prepotente, ignorante y cursi" de Pablo Iglesias, Rivera "tuvo una impecable intervención", "memoria" y "decencia". Significativo es que Santiago González ya no le llama Riverita con ese tonito despectivo, que diría Oramas. Francisco Rosell dice en su editorial que Pedro Sánchez tiene un "dilema", "elegir entre la moderación o Podemos". Jorge Bustos se cura en salud, que a este hombre "hay que observarlo con mucha atención porque da el cambiazo en lo que tarda en santiguarse un cura loco", pero se arriesga y apuesta por que "el alma de Sánchez por fin ha hallado la paz. El socialista errante vuelve a casa" y "sus primeras decisiones ligan al fin la coherencia de un socialdemócrata responsable". Dios te oiga, Bustos, ya que estamos hoy tan católicos. "Pedro Sánchez debía librar tres batallas. Una contra Susana, que ya ganó. La segunda contra Iglesias, que según los sondeos va ganando y la tercera, sometido Iglesias, será la final contra Rajoy". Federico Jiménez Losantos no ve por ningún sitio al socialdemócrata responsable. "El renacido secretario general del PSOE finge respeto a los 40 años de democracia pero su artículo –ayer en El Mundo– anuncia la unión con los que anteayer perdieron la moción de censura: Podemos, Bildu y ERC". "La excusa será echar a Rajoy para evitar el choque de trenes, es decir, tragar el referéndum y escupir la Constitución". A ver quién acierta, si Bustos o Federico. Aunque, Jorge, yo no me apostaría un jamón, que como dice el refrán más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y que conste que nada más lejos de mi intención que llamar a Federico ni viejo ni diablo, ¿eh?, que conste.

El País dice que "Rivera e Iglesias rechazan la nueva oferta de pacto del PSOE". Hombre, verás, con un tipejo que sin venir a cuento te escupe una retahíla de insultos desde la tribuna del Congreso lo único que se me ocurre que se puede pactar es a qué hora y dónde quedamos para partirle la cara a hostias. Aunque a El País lo que le preocupa es que "la integración en la cúpula socialista se limita a incluir a Fernández Vara y a Patxi López". Lo mismo pretenden que nombre a Susana portavoz. Javier Ayuso se pone paternalista y le da una serie de consejos a Sánchez. "Tiene que convertir el poder recuperado en autoridad real" y "consolidar su liderazgo exige, en primar lugar, generosidad frente los perdedores. Hay que desterrar la purga y conjugar el verbo integrar". Sobre todo en segunda persona del plural. Vosotros os integráis o acabáis de patitas en la calle. "El segundo reto es el programa" y eso es ya más complicado. "Ir a la izquierda puede ser bueno para recuperar votantes de Podemos" pero si abandona "el flanco del centro izquierda es muy difícil volver a ser alternativa real de gobierno". Y lo más difícil, por no decir imposible, "Sánchez tiene que definir las relaciones de su partido con Podemos". "Sería un error dejarse llevar por los cantos de sirena de Iglesias". ¿Cantos de sirena Pablo Iglesias Turrión? Y yo que sólo le escucho silbidos de serpiente. Por cierto, Ayuso, me huelo que el periódico de Cebrián no es el libro de cabecera de Pedro Sánchez.

ABC dice que "Sánchez forma un núcleo duro de fieles e integra a Patxi López y Vara". Bieito Rubido los tiene de corbata con la moción de censura en ciernes y aconseja al joven Sánchez que se ande con ojo con su romance con el Líder Supremo. "No forma parte del ADN de Iglesias figurar como subalterno de nadie (…) Sánchez se equivocará si su primer objetivo es alcanzar La Moncloa sin acudir a las urnas". El de Podemos "ha perdido mucho con el órdago y pretende salvar los muebles simulando ponerse al servicio de Sánchez". Huye, Pedro, huye ahora que estas a tiempo. Carrascal hace una perfecta definición de Iglesias, "rabioso" e "irascible" con Rivera pero "zalamero" con Ábalos "hasta que le salió la vena asesina hacia algún socialista". "Hay que temer más al Iglesias suntuoso que al colérico. Sánchez lo sabe". No sabes el peso que nos quitas de encima, Carrascal, que el líder del PSOE conozca bien al mal bicho que le ronda siempre es un alivio.

La Razón, tras tomarse la medicación y dejar de investir a muertos como presidentes, dice que "Sánchez matizará su España plurinacional para pacificar a los barones". Marhuenda también se adentra en las profundidades de Pedro Sánchez. "Veremos hasta qué punto el renacido secretario general ha aprendido de sus errores o está dispuesto a tropezar de nuevo en la misma piedra". "Sánchez está ante una segunda oportunidad de recuperar al PSOE como alternativa de gobierno. Acertará si enfatiza su perfil propio y marca distancias con Podemos como izquierda responsable frente a la antisistema, si refuerza las señas de identidad propias y se olvida de tunear la de los extremistas, si se comporta con responsabilidad". Pedro, hijo, deja de hacerte el interesante y despeja la duda, que nos tienes en un ay. ¿Qué va a ser de nosotros?