Hernández Mancha dice que Pablo Iglesias le ha copiado la estrategia

Antonio Hernández Mancha ha alcanzado gran protagonismo informativo en las últimas semanas tras ser comparada su moción de censura de 1987 contra Felipe González a la de Pablo Iglesias. El que fuera presidente del Alianza Popular se ha visto obligado "a salir a la palestra" en ABC para "aclarar cuestiones de las que nunca he querido hablar".

Hernández Mancha comienza dejando claro, en un guantazo a Rajoy, que "yo fui elegido presidente de mi partido en un congreso democrático por amplia mayoría -no a la búlgara- y no fui nunca designado por el 'dedo de Fraga' ni por el de nadie, dice soltando un nuevo sopapo, esta vez a Aznar. . "Fraga sí distinguió con su dedo a algunas personas en Alianza Popular. Estos fueron: Verstrynge, el delfín de Fraga; Miguel Herrero, heredero abintestado de Fraga cuando éste renunció a la presidencia; y José María Aznar, ni tutelas ni tutías. Hoy están: el primero con Podemos, el segundo con los nacionalistas catalanes y vascos y el tercero con Ciudadanos. Yo, en el PP".

Mancha justifica su fracasada moción en los problemas económicos en los que Fraga dejó sumido a AP tras su renuncia y en el poco tiempo que tenía -tres meses- "para romper el techo de Fraga y para evitar que ante la orfandad dejada por él la España no socialista sucumbiera a la tentación del voto útil a favor de Suárez".

Dice Hernández Mancha que su moción no era contra González, "aunque pudiera parecerlo", sino contra Suárez, igual que la de Iglesias no tenía como objetivo Rajoy, sino el PSOE. "Puse la moción de censura a sabiendas de que no podía prosperar porque no tenia otra alternativa. La puse y la defendí sin tiempo de prepararla y, aunque perdí contra Felipe, la gané contra Adolfo, que me quitaba los votos. Desde mi moción de censura, él no volvió a levantar cabeza con el CDS y no hubo el sorpasso que anunciaba la prensa. AP conmigo mantuvo el liderazgo de la oposición".

El que fuera presidente de AP se otorga el mérito de que gracias a él, "nueve años más tarde" Aznar ganara las elecciones. "Lo demás es conocido por todos, tenemos a Rajoy y podemos dormir tranquilos", dice.

"Tengo la impresión de que Pablo Iglesias, el mejor parlamentario de la izquierda española en muchos años, ha intentado una estrategia como la mía pero con desigual resultado. Su objetivo no era Rajoy sino Susana Díaz. Sin embargo, en mitad de la procesión le cambian el santo y cunde el desconcierto: amaga con retirarla, suplica a Pedro Sánchez que él ponga una a lo que éste inteligentemente se niega… Y ante la disyuntiva de una retirada táctica con graves contraindicaciones, decide sostenerla y no enmendar. Repitiendo el discurso de la portavoz, lanza una retahíla de exabruptos e improperios contra el Gobierno dejando claro que le sobran insultos y le faltan contenidos, para terminar suplicando humildemente un pacto a los socialistas. Y esto sí es un verdadero fracaso", concluye, no el suyo. No hay más que ver dónde está él y dónde Pablo Iglesias.