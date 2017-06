Álvarez Cascos, testigo en Gürtel: “No recibimos llamadas de la tesorería nacional del PP”

Francisco Álvarez Cascos ha abierto el desfile de exdirigentes del Partido Popular que testificarán esta semana en el juicio por la Época Primera del caso Gürtel (1999-2005). El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento acudía al plenario después de que su nombre rozara la lista de imputado en fase de instrucción, cuando Correa, el empresario que habría liderado esta trama de comisiones al PP a cambio de adjudicaciones, dijo que Fomento amañó contratos a su favor en esa época. En la contabilidad B del cabecilla figuraban las siglas "PAC" como beneficiario de mordidas.

En un alegato milimétricamente calculado, Álvarez Cascos ha arremetido contra todas las insinuaciones. Sobre su supuesta relación con la caja B del PP, ha sostenido que Lapuerta no le llamó en los cuatro años que fue vicepresidente: No tenía ninguna competencia en materia de contratación. "Jamás recibí ninguna llamada sobre adjudicaciones de concursos".

Tampoco se podían amañara contratos en Fomento: "Tengo la certeza de que los altos cargos que estuvieron a mi servicio no recibieron ninguna instrucción por parte de Lapuerta en relación a la tesorería nacional". Mucho menos de Luis Bárcenas, con quien se ha alineado, "porque sus responsabilidades eran subordinadas a las del señor Lapuerta".

Correa y Bárcenas

"Desconozco que el señor Correa hiciera donativos al Partido Popular", ha asegurado el testigo. También se ha referido a los informes de la UDEF de la Guardia Civil que le involucran en el cobro de comisiones por la adjudicación de actos de campaña de Correa en 2003 y 2004. "No tenía ningún cargo, no participé en adjudicaciones y no conozco a ninguna de las personas ni empresas. No tenía ninguna relación sobre un hecho que me colocó en todas las portadas de España, lo desmentí, el juez instructor no me dejó personarme, los protagonistas dijeron que las sigas PAC no pertenecían a Paco Álvarez Cascos y el inspector jefe de grupo de la UDEF, en febrero de 2014, modifica su criterio y deja de adjudicar a PAC la pertenencia de las cifras que se citan en el reparto de comisiones. No hay duda de que las insinuaciones carecen de fundamento".

Álvarez Cascos ha cerrado esta parte de su relato con un rotundo: "Nunca he recibido ningún ingreso al margen de mi sueldo".

Aunque asegura que no tiene "enemistad con nadie de las personas que están imputadas en este juicio". Sí ha habido diferencia de trato dialéctico. Se le ha notado más incisivo contra Correa, que le ha salpicado en varias ocasiones: Desconozco por qué Correa hace declaraciones que salpican en mi honor. Las intenciones que pueda adivinar con todos mis respetos me las reservo". Por el contrario, Cascos ha estado más complaciente con Luis Bárcenas, con quien le unión una amistad hasta 2010 aunque solo hablaban de "arte, toros y fútbol": "Bárcenas no me ha pedido ningún favor. No tengo reproches a la actividad de Bárcenas como gerente del PP".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogerá este martes una nueva sesión de juicio donde se esperan las declaraciones como testigos de otros exdirigentes populares: Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Gerardo Galeote. Todas estas testificales han sido solicitada por Bárcenas, para el que la Fiscalía pide 42 años y medio de prisión.