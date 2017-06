"Cautiva y desarmada" Susana, 'El País' le declara la "guerra total" a Sánchez

El Mundo dice que "Sánchez reivindica el 15-M y un cordón sanitario contra el PP". Un cordón sanitario al PP, un cordón sanitario al PP, ¿de qué me suena? Ah, sí, ya lo hizo Zapatero con el resultado de una mayoría absoluta del PP. Francisco Rosell analiza el discurso de Sánchez en el editorial. No le gustó el "tono y estilo algo exaltados" que le hizo parecer "un clon de Pablo Iglesias". Pues Rosell, ni que fueras nuevo, Pedro siempre ha dado alaridos en sus mítines. Lo del cordón al PP le parece una "irresponsabilidad", pero el colmo de los colmos es lo del "Estado plurinacional", esa cosa que nadie sabe lo que es. "Sánchez tuvo más que dificultades para explicar qué entraña el concepto. Sabe que al soberanismo de nada le valen las cuadraturas del circulo y manosear el lenguaje, porque su única meta es un referéndum ilegal de independencia". Ya, pero vende. "Y los socialistas, como no puede ser de otra forma, rechazan esa consulta y defienden la soberanía nacional". Eso sin contar que para reformar la Constitución necesita los votos del PP. Vamos, parole, parole, parole. Lo mismo pero expresado con más énfasis opina Federico Jiménez Losantos. "Es difícil reunir más vaciedades tronitonantes, naderías enfáticas, contradicciones groseras, atropellos a la razón y burlas a la Nación que las que ayer apelotonó, ajuntó o ayuntó, como bueyes bizcos o ayuntamientos estrábicos, el repecandidato a Líder de la Izquierda Pedro Sánchez". Y que no se ponga tan gallito, "porque un 30% de los delegados se negaron a respaldar a Sánchez". "Es ridículo fiar la salida de Rajoy y el futuro de España al apoyo de los separatistas de Bildu, ERC, pujolers y los infinitos comunistas periféricos de todas las confluencias podemizadas. Y por favor, ahórrenos la plurinecedad de la plurinacionalidad uninacional y la soberanía única, pero compartimentada en un montón de naciones culturales, que en realidad son sentimientos, pero unos sentimientos muy raros, que sólo tienen los separatistas que odian a los españoles", explica Federico. "En su mitin sonaron la Internacional y Guns&Roses. Se supone que el PSOE pone las rosas y Podemos las pistolas". Jiji, qué graciosillo. Y es que están los columnistas de buen humor, no hay más que ver a Santiago González. "Si ya se liaba con una nación imaginen el cacao que debe de tener con 17". Qué guasones, al mal tiempo buena cara.

El País no está para gracietas. Tiene un cabreo descomunal. "Sánchez declara la guerra total al PP sin concretar su proyecto". Aunque diríase que la guerra total se la declaran Cebrián y su consejero Rubalcaba a Sánchez y no dejan títere con cabeza en el editorial. Comienza la ensalada de tortas desde el mismo titular. "Decepcionante PSOE". La Ejecutiva se ha hecho "a medida de Pedro Sánchez" sin integrar a nadie. Ni un puestecito de conserje le ha dejado a Rubalcaba. Pero "más preocupante resulta el supuesto giro ideológico, que tiene mucho de retórico y poco sustantivo". Lo que les ha hecho hervir la sangre es eso de que Sánchez presente su PSOE "de izquierdas socialdemócrata como novedad. Convendría que, en aras de la claridad, Sánchez y su equipo precisaran de qué signo ideológico consideran que fueron los Gobiernos de González y Zapatero". Este "nuevo PSOE sólo aspira a atraer a los votantes de Podemos". En cuanto a la plurinacionalidad, el "nuevo PSOE quiere a la vez una cosa y su contraria". "Así las cosas, lo único evidente en el nuevo PSOE es la hostilidad visceral al PP". "Es dudoso que este partido pueda conformar una alternativa viable y a la vez estable al bloque conformado por el PP y Ciudadanos, que la inconsistencia del nuevo PSOE sin duda cimentará al convertirlos en adalides de la estabilidad", concluyen con mucho retintín en lo del nuevo PSOE. Más le hubiera valido a Pedro darle algún puestecito al jefe de Prisa.

ABC dice que "Sánchez buscará a los votantes de Podemos en su cruzada contra el PP". No se le ve muy inquieto a Bieito Rubido, será que se lo esperaba. Dice en el editorial que "el nuevo PSOE no es más que una versión más exasperada del que lideró el secretario general con sus dos derrotas electorales". La única idea clara es la de "desmantelar la acción legislativa del PP". "El PSOE lanza un evite que el PP debe aceptar". Venga, chicos de la gaviota, que son pocos y cobardes. Ignacio Camacho decreta el alto el fuego y saca la bandera blanca. "Cautivo y desarmado el bando socialdemócrata, los sanchistas alcanzaron ayer en Madrid sus últimos objetivos orgánicos. La guerra ha terminado y la ha perdido el modelo de partido clásico". "No ha habido batalla ni resistencia sino aplastamiento simple y llano". Ohhh. Pedro "se ha montado un partido para que el liderazgo sobreviva a otro eventual fracaso electoral (…) Sólo se le podrá destituir o revocar mediante referéndum", como un vulgar Iglesias Turrión. Éramos pocos y parió la abuela, que dirían los podemitas.

La Razón cuenta que "el nuevo Sánchez busca el viejo pacto Podemos-Cs contra Rajoy". Y dale molinos. A ver Pedro, que no es no, que no es no, ¿recuerdas?, ¿qué parte del no no has entendido? Marhuenda dice que "el PSOE sigue dividido en dos sectores antagónicos", que el PSOE de Sánchez "ha girado hacia un izquierdismo populista que no guarda relación con el proyecto de una socialdemocracia moderna". Esto, junto a la Internacional, el puño y demás parafernalia trasnochada "puede llevarle a recuperar algunos de los votos que se fueron a Podemos", pero que no se haga muchas ilusiones. Y lo del plurinacionalismo, en fin, "durará el tiempo justo de que se impongan los hechos, que es inexorable, y el PSOE deba definirse frente al desafío del referéndum". Que está al caer. Cuenta La Razón que Sánchez hizo "un discurso muy agresivo, que bien lo podría haber firmado el mismo Pablo Iglesias". "En realidad era un mitin. Era el fervor a la nueva estrella del rock que ha nacido en la política española". ¡Del vientre de Pablo Iglesias! ¡Eso es aún peor que la semilla del diablo!