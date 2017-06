Cómo poner en orden tus finanzas este verano

Con la llegada del verano, los gastos se multiplican. Y es que los viajes ocuparán buena parte del presupuesto anual. Hay estudios que aseguran que los españoles se gastarán en sus vacaciones de este año una media 825 euros por persona. Las personas con menos cargas familiares serán las que más dinero destinen a su merecido descanso.

El hotel, los billetes de avión, la gasolina… en verano parece que todo son gastos. Los que deciden quedarse en casa, tampoco reparan en caprichos, como salir a cenar, al cine o al teatro.

Para no llevarnos un susto cuando termine el verano, es fundamental elaborar un presupuesto previo que nos permita controlar todos los gastos en los que incurriremos así como los ingresos que obtendremos.

Además de los gastos extra deberán tener en cuenta los pagos cotidianos de los que no podrán prescindir, como la hipoteca, la luz, el agua o el teléfono. Lo que sí es posible, es ahorrar en estas facturas periódicas. Para ello, es conveniente revisar los contratos y hacer una comparativa con otras compañías. En el caso del agua, si el domicilio cuenta con piscina es importante cuidar su mantenimiento y para el jardín es recomendable regar al anochecer para evitar la evaporación. En el caso de la luz, reducir la potencia de energía contratada, utilizar bombillas de bajo consumo, no dejar los electrodomésticos en stand by y usar el aire acondicionado de forma eficiente, permitirán economizar.

