El PSOE reclama a Rajoy que reciba a Pedro Sánchez

En su debut, el nuevo portavoz socialista, Óscar Puente, aprovechó para pedir públicamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que reciba al secretario general del PSOE "lo antes posible". Argumentó "son muchos los asuntos a tratar".

La última vez que hubo contacto entre ambos fue el pasado 29 de mayo, entonces fue Pedro Sánchez quien levantó el teléfono. Se trató de una conversación "fluida y normal" en la que, entre otras cosas, el socialista le manifestó su apoyo "en defensa de la legalidad y de la Constitución contra cualquier intento de romperla. Así como su oposición al referéndum".

Ve "cruento" el artículo 155

A pesar del compromiso de Sánchez con Rajoy, el apoyo de los socialistas no pasaría en ningún caso porque el gobierno recurriera a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión de la autonomía. Una medida "cruenta" según el nuevo portavoz socialista. "Por mucho que forme parte de la Constitución es una medida cruenta porque pasa por la suspensión de la autonomía de Cataluña. A mí me parece una medida complicada, lo deseable es que no se produzca".

Óscar Puente defendió que la posición del PSOE es abogar por el diálogo para resolver el problema de Cataluña, frente "al inmovilismo y al rupturismo". En este sentido, los socialistas se muestran dispuestos a dialogar también con los partidos independentistas.

"Son posibles los acuerdos"

La oferta de diálogo es uno de los leitmotiv del nuevo equipo de Pedro Sánchez. Prueba de ello, es la creación en el Congreso de los Diputados de lo que ellos han denominado "una mesa de coordinación" para buscar alianzas con el resto de fuerzas políticas, sobre todo con Podemos y Ciudadanos, para crear una alternativa de Gobierno. Óscar Puente, optimista, cree que Ciudadanos y Podemos pueden llegar a acuerdos. "El tiempo demostrará que son posibles los acuerdos en muchas cuestiones, relativas a la regeneración democrática, a las políticas sociales. El tiempo nos dirá si eso conduce a un levantamiento de los vetos pero lo que estoy seguro es que va a conducir a la conclusión de que si somos capaces de entendernos en la oposición por qué no en un gobierno", afirmó.

Defensa de la valía de Robles

La encargada de presidir esa "mesa de coordinación" será la diputada socialista, Margarita Robles ,que pasa a ser la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. A la entrada de la reunión de la Ejecutiva, los socialistas coincidieron en defender la idoneidad de la exmagistrada para ocupar el cargo. Se escucharon calificativos como "fantástica". El que fuera número dos de sindicato UGT y nuevo secretario Ejecutivo de Empleo del PSOE, Toni Ferrer, consideró que "estamos ante una gran parlamentaria y una persona íntegra, de palabra y consecuente con el mandato electoral del PSOE".

Al tiempo, los socialistas restaron importancia al hecho de que Margarita Robles no sea militante del partido. "Los carnés son solo un símbolo de pertenencia, pero los sentimientos e ideología están más allá del carné", afirmó Andrés Perelló, nuevo secretario de Justicia y Libertades del partido.

"Una ejecutiva que nace con legitimidad"

La nueva ejecutiva de Pedro Sánchez nace sin el respaldo de casi el 30% de los delegados del Congreso del PSOE, una cifra mayor que en ocasiones anteriores. A esto, hay que sumar que en su nuevo equipo el secretario general se ha rodeado de sus fieles y solo ha contado con un contrario: Patxi López.El que fuera su rival en las primarias es el nuevo secretario de Política Federal.

La incorporación de López en el nuevo equipo socialista fue destacada, a la entrada a Ferraz, por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona."Yo no recuerdo ninguna Comisión Ejecutiva Federal donde se haya incorporado uno de los rivales en la competición por primarias. Como saben también una persona que apoyó a Susana Díaz, el presidente de Extremadura, va a ser quien presida el Consejo Federal del PSOE", defendió.

El propio Patxi López afirmó este lunes que la nueva ejecutiva "nace con toda la legitimidad de una gran mayoría del PSOE, de los delegados que representan al conjunto de la militancia. Ahora el movimiento lo demostraremos andando".