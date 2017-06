El Gobierno de Carmena salva por ahora a Sánchez Mato y Mayer: el fin justifica los medios

No se van. El responsable de Economía y Hacienda y la titular de las políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid recibieron el espaldarazo público del Gobierno de Ahora Madrid. Aunque con una ausencia muy significativa: Manuela Carmena no salió en la foto. La alcaldesa se encuentra de viaje institucional en Canadá. Rita Maestre habló en su nombre y aseguró que la regidora apoya sin fisuras a sus dos concejales imputados por malversación, prevaricación y delito societario.

No obstante, fue la alcaldesa la única que hace unas semanas mostró su disconformidad con la forma de actuar de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Ambos, junto a la exconsejera delegada de Madrid Destino, encargaron dos auditorías externas para averiguar presuntas irregularidades en el torneo del Open de tenis. Los informes costaron 100.000 euros y sirvieron de base para presentar en marzo una denuncia ante la Fiscalía sin su conocimiento. Los dos bufetes privados fueron elegidos a dedo y tras los informes en contra de la asesoría jurídica del Consistorio. Carmena los apartó de sus responsabilidades de la empresa municipal.

El PP se querelló contra los tres. Y este martes el juez los ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 18 de septiembre.

El argumentario empleado para salvar, al menos de momento, a los dos concejales se basa en dos principios: el fin justifica los medios y la "maquinaria" del fango que tanto emplea Podemos, partido que auspició Ahora Madrid. "Cuando llegamos aquí sabíamos que nos íbamos a encontrar con una maquinaria que iba a utilizar jueces, medios de comunicación, con todo tipo de presiones para que no se hable de lo que ha sucedido en esta ciudad, que es que hay un partido que ha utilizado el dinero de todos para enriquecerse", espetó Rita Maestre.

"Somos ariete contra la corrupción, por eso no solo no vamos a dimitir sino que además perseveraremos en nuestros esfuerzos para que haya transparencia", añadió Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda, que dijo que su situación no tiene nada que ver con la de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, cuya dimisión volvió a pedir. "No nos van a parar con amenazas".

