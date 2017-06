Ni caja B ni favores a Correa: el discurso compartido de los exministros del PP en Gürtel

Cuatro exministros del Gobierno de José María Aznar y una sola consigna: "Desconocimiento absoluto" de la supuesta caja B del Partido Popular y de la red de amaños de contratos públicos a favor de las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones en dinero negro. Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato han desfilado por la Audiencia Nacional para declarar como testigos en la 83ª sesión del juicio a la Época Primera del caso Gürtel.

Sus nombres o iniciales aparecen en los llamados "papeles de Bárcenas" como beneficiarios de supuestos sobresueldos de la caja B de la formación. Llama la atención que, aunque todos han desmentido que percibieran esas u otras retribuciones al margen del salario ordinario, ninguno ha cargado contra Luis Bárcenas o el desempeño en las funciones del entonces tesorero.

"Declarado a Hacienda"

Javier Arenas, exsecretario general del Partido Popular, ha establecido una diferencia: Álvaro Lapuerta, exgerente del partido, era un cargo político y Luis Bárcenas era su número dos en el escalafón administrativo como tesorero. Ha relatado ante el Tribunal y las partes cómo Lapuerta le explicó que las fuentes de financiación del partido provenían de las subvenciones públicas, las cuotas de los militantes y las donaciones: "Me dijo que las donaciones representaban una parte pequeña y nunca se producían a cambio de algo".

No le consta que ni Lapuerta ni Bárcenas hicieran llamadas "jamás" con la intención de intermediar para el amaño de contratos. Sobre adjudicaciones a Correa, Arenas tiene "claro" que había varias empresas que trabajaban con el partido: "Si había un acto público quería que fuera bien. Había un valor entendido en Génova: que había que pedir varias ofertas y adjudicar a los mejores precios. Había que tener en cuenta también la garantía de servicio".

El exministro no cree que Génova decidiera sobre campañas en municipios. Tiene "desconocimiento absoluto" en relación al posterior veto por parte de la dirección del PP a las empresas de Correa, con las cuáles él no mantenía "ninguna relación". Sin embargo, la Fiscalía le ha mostrado una carta en la que Álvaro Pérez el Bigotes, supuesto colaborador de Correa, se dirigía a la tesorería popular reclamando un pago supuestamente aprobado por Arenas.

"Todo lo que he percibido, siempre lo he declarado a la Hacienda Pública", "jamás he intervenido en ninguna cuestión de empresa, adjudicaciones o temas económicos" o "nunca podía entrar en mi cabeza que el PP tuviera fondos en Suiza", mensajes directos que resumen la intervención de Arenas.

¿Tratos de favor?

Ángel Acebes, exministro de Administraciones Públicas, Justicia e Interior, también se ha desmarcado de las insinuaciones de la acusación: "No sé quién recibía los donativos que llegaban al Partido Popular". Tampoco le llamó Álvaro Lapuerta para plantearle un trato de favor a una empresa, ni le consta movimiento alguno en este sentido.

En los denominados papeles de Bárcenas aparece como beneficiario de cantidades. Ha respondido a esta cuestión con frases cortas como: "Nunca las he recibido", "no hay relación de enemistad", "no tengo ni la más remota idea de por qué aparece mi nombre" o "toda mi vida he declarado a la Hacienda Pública el conjunto de las percepciones que he recibido".

Como el resto de los intervinientes, ha concluido con la consigna: "Nunca he tenido competencia en materia de contratación sino responsabilidad política".

Remuneraciones del Partido Popular

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, ha apuntalado aquello de que nunca le llamaron Lapuerta ni Bárcenas para sugerir tratos de favor a empresas. Sobre su aparición en los papeles de Bárcenas, ha asegurado que su remuneración del Partido Popular fue siempre a través del grupo parlamentario: "Ni Bárcenas ni Lapuerta me han entregado ninguna remuneración".

Por su parte, quien fuera eurodiputado Gerardo Galeote ha admitido que contrataba sus viajes oficiales con la agencia de Correa pero dejó de hacerlo en 2004: "me comunicaron desde la administración del PP que ya no trabajaban con esa agencia, además siempre había tenido discusiones con el director de la agencia por el precio de los viajes, que a mí me parecían demasiados caros. Me lo comunicó una secretaria pero no recuerdo quién. Creo que estaba vinculado con la aparición de información dudosa sobre Francisco Correa en los medios de comunicación".

Por último, Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior, ha dicho "desconocer" por qué su nombre aparece en los papeles. Durante su turno de palabra, que apenas ha durado treinta minutos, ha repetido las consignas enumeradas anteriormente, así como que no hubo desvío alguno de fondos del PP europeo a Génova procedentes de viajes de europarlamentarios porque eran los propios parlamentarios los que gestionaban sus movimientos.