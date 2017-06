Garzón relata las deficiencias de la "incapaz" coalición Unidos Podemos: "Algo está fallando"

Alberto Garzón cree que algo "está fallando" en su alianza con Podemos. El líder de Izquierda Unida ve deficiencias en su unión con los de Pablo Iglesias y cree que se ha producido un "desgaste" en su coalición. Estas conclusiones están recogidas en un informe que presentará el próximo sábado en la Asamblea Político y social de su coalición, adelantado por El País.

En el texto, Garzón hace autocrítica y pone sobre la mesa la "notable ausencia de una justa visibilidad"para los suyos en Unidos Podemos. Una falta de representación de la que ya le alertaron los críticos de su partido cuando cerró el pacto con Iglesias en mayo del año pasado. "Me hubiera gustado una coalición más equilibrada, y una denominación más representativa", dijo entonces Gaspar Llamazares. Muchos en su partido tampoco estaban conformes con este pacto después de que meses antes de cerrarlo Pablo Iglesias hiciese declaraciones como llamarles "pitufo gruñón", invitarles a cocerse en su "salsa de estrellas rojas" o pedirles que no se acercasen "porque sois precisamente vosotros los responsables de que en este país no cambie nada. Sois unos cenizos".

Incapaces

Garzón también carga contra la "incapacidad" de Unidos Podemos de "ganar terreno entre el electorado de izquierdas", pese a la crisis del PSOE. No descarta que "diferencias internas" en Podemos entre pablistas y errejonistas hayan contribuido a ello. "La cuestión es que algo está fallando y tenemos que corregirlo", asegura.

Aunque Garzón en ningún momento habla de arrepentimiento, ni de romper la coalición, sí que dice que hay "signos que alertan de sus insuficiencias". La injusta "visibilidad mediática" del trabajo parlamentario de Izquierda Unida o que sus propuestas "tienden a difuminarse bajo el rótulo de Podemos" cuando son iniciativas exclusivamente de IU son algunas de ellas.

Destaca también que Unidos Podemos no está operando como un espacio político "que vaya más allá del Parlamento" sino como "un partido político clásico". Critica las "filtraciones" o declaraciones de dirigentes de Podemos que "lanzan globos sonda sobre quiénes deberían ser los representantes públicos de esas candidaturas", lo que califican como un "error" y un "retroceso". El último ejemplo de ello fue la proclamación de la candidatura para la Comunidad de Madrid de Errejón o el rumor de que Julio Rodríguez iba a ser candidato al Ayuntamiento de Madrid.

Crítico con Errejón

Precisamente, Garzón también tiene palabras, no demasiado amables, para Íñigo Errejón. Explica que hasta el pasado mes de febrero cuando el exnúmero dos era su portavoz en el Congreso, "la lógica del grupo estuvo marcada por la opacidad y la falta de generosidad", lo que "perjudicó los intereses de IU". Algo que, a su juicio, ha mejorado tras Vistalegre II.

Por todo ello, el líder de IU cree que hay que visualizar las diferencias ideológicas con Podemos, potenciar el perfil propio de IU y "revertir" el "desgaste" detectado en el "espacio de Unidos Podemos".

Iglesias responde

Preguntado por este documento en los pasillos del Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias ha afirmado que "es un documento interno de IU" y tienen que ser "respetuosos con él".

Ha añadido que "van a seguir trabajando juntos" y que desde Podemos tienen que ser "generosos con nuestros aliados" y "lo vamos a ser porque tenemos claro que trabajamos en la construcción de un bloque histórico. Asumiendo que nuestra diversidad es una ventaja competitiva".