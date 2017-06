Rufián insulta a Zoido y Pastor lo retira del diario de sesiones en lugar de sancionarlo

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha retirado este miércoles del diario de sesiones los insultos del diputado de ERC, Gabriel Rufián, que en varias ocasiones ha llamado "miserable" al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Terminado el debate entre ambos, durante la sesión de control al Gobierno, en la que el republicano ha culpado al Gobierno de dejar "desprotegidos" a los ciudadanos de Cataluña porque "no le gusta cómo votan", en referencia a la política de plazas de la policía autonómica, Ana Pastor le ha preguntado a Rufián, citando dos artículos del reglamento de la Cámara Baja, si retiraba esa expresión, a lo que el parlamentario separatista ha contestado con un rotundo "no". Momento en el que Pastor ha decido retirar ella misma la injuria del diario de sesiones, pese a que no ha habido ninguna petición al respecto del propio Zoido.

Rufián tira de la RAE

Minutos después, en declaraciones a los medios en el escritorio del Congreso, Rufián se ha reiterado en sus palabras, citando la definición en al RAE de la palabra "miserable". Ha anunciado, además, que tratarán de reprobar en la Cámara Baja al titular de Interior.

Lo cierto es que el primero de los artículos citado por Pastor, el 103.1, confiere a la presidencia la potestad de llamar al orden a un diputado "cuando profieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad". Sin embargo, y pese a que la palabra "miserable" ha salido varias veces de boca de Rufián, Pastor no le ha llamado al orden.