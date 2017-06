Bruselas manda a un señor francés a sacudirle unos azotes al "niño caprichoso" Pedro Sánchez

El Mundo dice que "Pierre Moscovici, el comisario de Economía aconseja al líder del PSOE que no siga los pasos del socialismo francés". "Hay que conciliar ser de izquierdas y ser creíble", muchacho, le dijo condescendiente. Y tras la colleja, "Sánchez le dijo que se abstendría en el CETA". En el PSOE están tirándose de los pelos, como corrobora Santiago González. "Los socialistas españoles están algo confusos. Se comprende. Después de haber votado a favor del tratado, Narbona anuncia en su Twiter que iba a retirar su apoyo al CETA (…) Los europarlamentarios españoles suman la estupefacción a la vergüenza". Federico Jiménez Losantos dice que "Pedrosisi podría recuperar aquel 'de entrada no' de Felipe sobre la OTAN y reconvertirlo luego en 'Sí, por el bien de España'. Pero el cambiazo del demagogo sevillano fue refrendado por el telepueblo porque lo hizo en cuatro años, ¡no en cuatro minutos!". Federico, qué antiguo eres, ahora, con el tuiter, el wasap, el facebook y tal y tal las cosas van mucho más rápido. Raúl del Pozo explica que los bandazos de Pedro se deben a que mira de reojo a Pablo Iglesias, "quiere recuperar los votos que se fueron a Podemos aunque tenga que dejarse coleta e ir a indignarse a Sol. Al final vamos a presenciar la riña del gallo rojo y el rosáceo en la gallera". ¡Una pelea de gallos! Hagan sus apuestas, señores.

El País dice que "Europa censura la posición de Sánchez contra la globalización". Y le zurra la badana como cada día en el editorial. "No le falta razón a Pablo Iglesias al señalar las contradicciones en las que cae este nuevo PSOE, que recurre a la abstención para mostrar su firmeza ante el PP y, a la vez, su distancia de Podemos. En último extremo, el PSOE se refugia en una abstención que delata una triste realidad: que más allá del deseo de recibir la bendición ideológica de Podemos como partido de izquierda, carece de una posición propia". "El oportunismo no es una política, es una receta segura para el fracaso". La verdad es que Pedro se lo está poniendo en bandeja a Cebrián.

ABC dice que "Sánchez evidencia su inconsistencia política ante Europa", qué bochorno. En un duro editorial dice Rubido que lo que ha hecho Pedrito –al que llama "niño caprichoso" en el Astrolabio– "es un despropósito, un disparate político generado sólo por la obsesión de Sánchez de imitar a Podemos". Patético. "Es evidente que a Sánchez el acuerdo le interesa poco", como a todos, vaya, "su único objetivo es exteriorizar un giro a la izquierda, sean cuales las consecuencias políticas. Su torpeza ha sido flagrante". El tontaina de Sánchez "ha caído en la enésima trampa de Pablo Iglesias". Pedro, Pedro, mira que te ha hecho jugarretas el podemita y nada, que no aprendes. Que es mucho más listo que tú, y más malo que la quina, que no te enteras, hijo. Pablo debe estar partiéndose la caja. Menos mal que Carrascal nos deja de tanto Pedro y nos habla de la grandes cualidades de Rajoy, que le tenemos abandonado al hombre. Explica Carrascal el por qué de "la rabia, odio africano, ira hacia Rajoy" desde fuera y desde dentro. "Rajoy es un hombre tranquilo, discreto, amable, paciente, no apresurado, ni colérico, ni irritable, ni vengativo. Eso, ver reflejada en él su estrechez de espíritu, su ruindad de ánimo, su indigencia intelectual, su penuria de recursos no lo pueden aguantar y estallan en insultos, en el fondo de eso odio amarillea la envidia". Envidia la que le vas a provocar a Marhuenda, Carrascal, por pisarle su negociado de peloteo a Rajoy.

La Razón titula: "El eurexit de Sánchez". Marhuenda critica la "errática trayectoria del nuevo PSOE. Sánchez es muy libre de entender que solo desde posiciones populistas y extremas será capaz de asentar su liderazgo y recuperar terreno electoral, pero ese tránsito, que ya recorrió, no le convertirá en una alternativa de gobierno creíble, sensata y homologable con socialdemócratas europeos como Moscovici", que ha tenido que venir a llamar al orden al díscolo neosocialista.

La Vanguardia explota la exclusiva que ayer recorrió España, la de la mujer que tuvo ocupar su propio piso, anunciado en Airbnb por su inquilino, menudo rostro. "El fraude del realquiler turístico aflora en Barcelona". Lo que no pase en esta Cataluña nuestra. 8.000 pavitos se sacaba al mes el aguililla del inquilino. Airbnb debe de tener hoy una avalancha de pisos para alquilar. A ver si esta vez miran un poco, porque la plataforma se está convirtiendo en la panacea para todo tipo de fraudes.