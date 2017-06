Carmena respalda a Mato y Mayer: "No son imputados sino querellados"

La alcaldesa ya está en Madrid y este viernes acudió a la presentación de la programación del Teatro Español. El escándalo que ha salpicado a sus dos concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en relación con el Open de Tenis estalló en pleno viaje de Manuela Carmena a Canadá. Su portavoz, Rita Maestre, tomó las riendas de la situación y salió a respaldar sin fisuras a los dos ediles llamados a declarar por malversación, prevaricación y delito societario.

La regidora madrileña les apoyó a los dos porque defendió que Mato y Mayer "no son imputados sino querellados". "¿Por qué van a tener que dimitir si no hay nada contra ellos? no hay nada contra ellos así de simple", exclamó en un salón del Teatro Español convertido improvisadamente en sala de prensa.

En su opinión "un político que es formalmente acusado de un delito de corrupción debe poner su cargo a disposición de los demás", aunque aseguró que en este caso "no tiene lógica" hablar de dimisiones porque no es el caso con el delito de prevaricación, que "no es nada más que dictar una resolución que no es conforme a derecho:no tiene nada que ver con la corrupción". Nada dijo del delito de malversación.

A los múltiples medios congregados la alcaldesa les pidió que "lean la providencia" que llama a declarar a sus concejales por encargar informes externos pagados con fondos de la empresa municipal Madrid Destino, sin concurrencia y sin informar previamente ni a ella ni al consejo de administración. "Cuando los magistrados escriben una providencia dicen lo que dicen aunque se quiera ver lo que no hay, no hay imputación ninguna, punto", insistió Carmena, que argumenta que el juez les ha llamado a declarar como un acto "protocolario".

También negó que los informes se encargaran a dedo ya que se han hecho en el marco de la empresa pública Madrid Destino, que es una sociedad anónima para poder "agilizar" las contrataciones y hacerlas "de una manera diferente a las que se obligan en la administración". Mato y Mayer no sólo ignoraron al consejo de administración sino también a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a los que previamente pidieron informes al respecto.

Asimismo negó que existan actualmente problemas en su equipo de Gobierno y reprochó a la oposición que utilice el argumento de supuestas guerras internas para atacarles. "Mi equipo es mío, lo dirijo, estoy orgullosa de todos ellos, agradezco los consejos pero me parece que no son oportunos en este momento", dijo. La próxima semana en el pleno del Ayuntamiento PP y Ciudadanos pedirán oficialmente el cese de Mato y Mayer, pero ante las preguntas sobre esa posible reprobación plenaria, la alcaldesa siguió defendiendo que "no hay acusación ninguna".

No están de acuerdo en Ciudadanos ni en el PP sobre la valoración realizada por Carmena. Según Begoña Villacís, distinguir entre "imputado/investigado" y "querellado" es un "eufemismo" para no decir la verdad. Además, Villacís pidió al PSOE una posición "firme" respecto a la declaración por presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito societario, o una "posición" a secas porque en opinión de la edil el grupo liderado por Purificación Causapié está demostrando "falta de criterio propio" y de toma de decisiones.

Mientras, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acusó a la alcaldesa de mentir "de forma consciente" a los madrileños al negar la imputación de sus concejales. "Ha hecho un ejercicio de cinismo, trilerismo e hipocresía política", dijo.