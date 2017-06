Susana Díaz: "No me queda más remedio" que aceptar la decisión de Sánchez sobre CETA

Susana Díaz: "No me queda más remedio" que aceptar la decisión de Sánchez sobre CETA

Susana Díaz: "No me queda más remedio" que aceptar la decisión de Sánchez sobre CETA Dice que se ha enterado por la prensa y que no tiene intención de generar ninguna "polémica".

LD/Agencias 2017-06-23 Compartir

Tuitear

Enviar