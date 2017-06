El instituto público IES Pau Casesnoves de Inca, Mallorca, ha puesto en marcha en una encuesta a sus alumnos que ha levantado la polémica en el municipio, y que este viernes ha recogido la prensa local.

Entre sus 29 preguntas distribuidas a todos sus alumnos, destaca ya la primera de ellas, cuando cuestiona sobre el lugar de nacimiento del alumno con cuatro posibles respuestas: "países de habla catalana", "Estado español", "Europa" y "otros". Posteriormente pregunta "si has nacido en los países catalanes, ¿en qué municipio?".

El cuestionario también formula preguntas sobre el origen del padre y de la madre, estableciendo la misma distinción para conocer su lugar de nacimiento, así como si usan el catalán en su vida social, o si "tienen estima por la lengua y cultura catalana".

Según recogía el viernes Diario de Mallorca, Francesc Soler, director del centro educativo, explica que "la encuesta no tiene otra finalidad que ayudar a hacer la foto real de cuál es la realidad lingüística", afirmando que "no tiene ningún componente político". No obstante, es evidente que el concepto de països catalans es el usado por los independentistas para referirse al territorio de habla catalana, que comprende, entre otros, Cataluña, Valencia y las propias Islas Baleares.

Por eso, diferentes políticos han mostrado sus protestas por la encuesta, afirmando que "se trata de un cuestionario tendencioso cuya intención no aparenta más que la del adoctrinamiento de los alumnos", y lamentando que "parece que haber nacido en los pretendidos Països Catalans es diferente a haber nacido en España".

Palabras pronunciadas por el concejal del Partido Popular de Inca Antonio Aguilar, quien ha añadido que "es la estrategia de siempre: se repite una mentira hasta la saciedad hasta que cala y la gente cree que es verdad. A fuerza de repetir lo de los Països Catalans pretenden que exista como una unidad política".

El director del centro educativo ha destacado que es una encuesta creada por el propio instituto pero dentro del marco normativo que siguen todos los centros para tener su propio plan de normalización del catalán aprobado el año pasado por el Gobierno balear, formado por la coalición PSOE y MÉS, y con el apoyo externo de Podemos.