Ábalos dice que la posición de Sánchez sobre el alcalde de Blanes es "hipócrita" e "inmoral"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este martes que "no hay ningún alcalde que pueda hacer algo a título personal", en alusión al alcalde de Blanes, (Girona), Miguel Lupiánez, del PSC, que este lunes que participará en el ilegal referéndum soberanista del 1 de octubre.

Lupiáñez explicó que como alcalde no dejará que se celebre en dependencias municipales ninguna actividad relativa al referéndum, pero admitió que, como hizo en el 9N, irá a votar y lo hará con un no. "No comparto que ningún cargo político pueda hacer alguna acción pública reducida al ámbito personal", ha dicho Ábalos en una rueda de prensa en el Congreso.

Prácticamente a la misma hora en LaSexta, Pedro Sánchez, al ser preguntado por esta cuestión decía que "una cosa es lo que haga como ciudadano el 1 de octubre Miguel Lupiáñez y otra lo que haga como alcalde de Blanes", en la misma línea a lo manifestado este lunes por el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente.

Mientras en el Congreso, Ábalos se mostraba especialmente contundente para argumentar lo contrario: "Cuando asumimos una responsabilidad pública, estamos llamados a renunciar a cuestiones personales, porque debemos hacer pedagogía y tiene que haber comportamientos ejemplares en la vida pública", y recalcaba Ábalos que se está hablando de una "acción política con relevancia".

Es más, Ábalos dijo que él mismo mantuvo una reunión con su homólogo del PSC, Salvador Illa, ya que este asunto está "dentro del ámbito disciplinario" de ese partido y les corresponde a ellos "dirimir eso". "Espero que cumplan", apuntaba Ábalos, que insistió en que "no se puede disociar" la acción política pública de la privada en un alcalde –que era lo que a esa misma hora estaba haciendo Sánchez en LaSexta-- ya que en su opinión eso puede llevar a la "hipocresía" y la "inmoralidad".