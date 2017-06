Iglesias logra una mesa bilateral con el PSOE en la que intentará convencerles de la moción

Tras una reunión con Pedro Sánchez que ha durado una hora y media, Pablo Iglesias ha salido satisfecho. "Ha ido muy bien en un buen ambiente", aseguraba en la rueda de prensa posterior al encuentro. El líder de Podemos ha anunciado un acuerdo con el secretario general de los socialistas para iniciar unas "reuniones de equipos" bilaterales el próximo mes de julio.

Se crearán cinco grupos de trabajo de diferentes materias en las que desde Podemos se intentará convencer a los socialistas de la necesidad de otra moción de censura contra Mariano Rajoy.

Y aunque Iglesias ha constatado en este encuentro que desde el PSOE aún no están por la labor de la moción y ha asegurado que va a "respetar" la agenda de los socialistas, ha insistido en que no cejará en su empeño: "Pedro Sánchez sabe que eso forma parte de nuestro objetivos. Ellos tienen una estrategia distinta en la que no la contemplan como algo tan inminente. Respetamos su posición pero vamos a trabajar para intentar convencerles. Y nos parece que esta agenda de trabajo va en la buena dirección".

Objetivos

Por parte de Podemos, uno de los primeros objetivos será lograr un acuerdo respecto al techo de gasto para 2018 con el PSOE. Un plan de rescate a los jóvenes, el desarrollo de una ley de igualdad, el desbloqueo de la renta mínima, la reforma de la pensiones, del salario mínimo o la negociación colectiva serán otros de los temas de esas reuniones de equipos en las que Podemos pretende hablar también con el PSOE de Cataluña.

"Los cambios son paulatinos, hay cuestiones que evolucionan con la sociedad española y la España moderna entiende que es plurinacional". Y ha añadido que ve un "avance" en que el PSOE utilice la palabra "plurinacional".

Ahora el trabajo más duro recae sobre las portavoces de los dos grupos parlamentarios, Margarita Robles e Irene Montero, que serán las encargadas de concretar y coordinar esos encuentros bilaterales.