Marhuenda pierde la razón y confunde a Rajoy con el mismísimo Dios

El Mundo dice que "el PSOE rechaza el referéndum pero no que sus alcaldes voten". Tienen un cacao estos socialistas. Para colmo, a uno de sus alcaldes se le ha ido la pinza y "equipara España con el Magreb". Arcadi Espada, el pobre, ha tenido que contar hasta cien antes de publicar su columna para no llamar imbécil al edil tarado. "He apurado la hora de cierre de esta columna por si se había producido alguna novedad respecto al estado de salud de Miguel Lupiáñez, alcalde de Blanes", dice Arcadi contenido. Cuando el tal Lupiáñez empezó a soltar estupideces con Alsina, "no solo yo pensé que algo iba mal. Con irónica elegancia el conductor del programa aludió a la tópica torpeza de una mañana de lunes, aunque atribuyéndose a sí mismo los efectos". "Lupiáñez no se arredró (…) Luego de su incomprensible balbuceo empezó a explicar las diferencias entre Cataluña y el resto de España, que conocía bien por alpujarreño emigrado de niño a Blanes". ¿Alargaría el tal Lupiáñez más de la cuenta el vermú dominguero? Lo que le sorprende a Arcadi es que "no ha habido parte médico ni ha sido expulsado de su partido. De lo que se deduce que estaba orientado y que su partido considera que las distinciones entre catalanes y alpujarreños son rigurosas técnicamente y moralmente irreprochables". O que Pedro está tan liado corrigiéndose a sí mismo que no le da ya para rectificar las sandeces de otros miembros de su partido. Anson hace un importante anuncio hoy en El Mundo. "Si Pedro y Pablo acuerdan una nueva moción de censura, Mariano Rajoy se adelantará, disolverá las cortes y convocará elecciones generales. El entorno del presidente del Gobierno ha hecho llegar esta abierta amenaza a cuantos quieran poner los oídos en ristre. El decreto está redactado y en el debido lugar, pendiente solo de la fecha". Qué emoción, ¿quién moverá primero, Rajoy o Pedro?

El País: "Luis Bárcenas guarda silencio". Pedazo titular. El editorial critica tanto a Bárcenas como al PP por "desprestigiar la tarea de la comisión", Rajoy y Bárcenas "se ayudan mutuamente". A Íñigo Domínguez le impresionó la chulería del presunto delincuente. "No solo no se calló, se volvió borde y respondón", fue "violento y brutal". "Bárcenas se fue satisfecho como si esa pandilla de pringados no tuviera categoría y le hubiera hecho perder el tiempo. Para chulo, él". Vamos, que los añitos en la trena no le han bajado los humos ni mijita, sigue tan macarra como siempre, o incluso más.

ABC reparte a partes iguales. "Bárcenas lleva su circo al Congreso con la ayuda de la oposición". "El extesorero sortea con altanería el fútil interrogatorio". Bieito Rubido cree que "el abuso de las instituciones no es gratuito y los ciudadanos toman nota", que "la opinión pública empieza a discriminar acertadamente cuándo las instituciones cumplen su función y cuándo son manipuladas". No es por amargarte el día, Bieito, pero ayer los ciudadanos de Madrid sólo hablaban de cómo había cambiado el tiempo y dónde les pilló la tormenta del domingo. Jaime González, por su parte, quiere "encerrar en una vitrina de cristal" al edil racista. ¿No estaría mejor en un psiquiátrico, Jaime? Tiene pinta de peligroso.

La Razón… en fin, este periódico no tiene remedio. "Bárcenas y la comisión de (no) investigación". En lugar de poner el acento en la chulería de Bárcenas ataca a Toni Cantó por sus "maneras". "El ex senador llegó a aconsejar al diputado que 'no actúe como si estuviese en una obra de teatro'". Vale que a Marhuenda ya se le conoce su falta de pudor, pero ¿a los redactores no les da vergüenza? La degeneración del periódico de Planeta es ya imparable. Vean si no este otro titular: "Usar el nombre de Rajoy en vano". No tengo palabras. Una camisa de fuerza para Marhuenda, ya.