Pedro Sánchez cambia el Congreso por el programa de Ferreras

Pedro Sánchez ha elegido La Sexta para dar su versión de la reunión con Pablo Iglesias. Tras varios desencuentros con Ferreras, Sánchez parece haber hecho las paces con el director de Al Rojo Vivo y ha vuelto al redil. Le ha otorgado la exclusiva de su rueda de prensa, que podía haber dado en la puerta del Congreso o en Ferraz.

No obstante, Antonio García Ferreras no logró arrebatarle al líder socialista ni un solo titular goloso. No consiguió sacar nada en claro sobre la llevada y traída moción de censura que le suplica el jefe podemita. Sánchez se enrocó en los consabidos "no he negado nunca esa moción de censura", "mi prioridad es que Rajoy no siga siendo presidente del gobierno" pero "no se puede empezar la casa por el tejado", el camino se hace andando" y vaguedades por el estilo.

Pedro Sánchez no se movió de que a él lo que le importa es la agenda social, las políticas de igualdad, el rescate de los jóvenes, la renta mínima , etc, etc. Y que sí piensa en entenderse con Iglesias porque el "enfrentamiento entre izquierdas" solo trae "la ganancia de la derecha", pero sin concretar. Hay, dijo "una voluntad de entendimiento" y de pasar página de los enfrentamientos pasados, aunque "yo podría hacerle muchos reproches a Podemos porque ahora podría ser presidente con su abstención".

Sobre su deteriorada relación con Pablo Iglesias, Sánchez dejó entrever que ha visto al secretario general de Podemos más maduro que hace un año, pero "yo soy más realista", dijo.

El socialista negó que Iglesias le haya planteado una coalición con ERC, los convergentes, Bildu… "Es una cuestión de prioridades. Para ERC y el PDCAT la prioridad es el referéndum en PSOE nunca va a estar en eso". "Que el final de Rajoy sea más pronto que tarde, es nuestra prioridad".

Sánchez negó que esté "podemizando" al partido, pero aprovechó para echar el anzuelo a los votantes de Iglesias. "Empatizo con los votantes de Podemos, antes muchos votaban al PSOE". Y negó divisiones en el partido. "El PSOE habló el 21 de mayo. Toda la organización está detrás de la ejecutiva general. Somos la alternativa al PP".

En cuanto al desafío catalán, Pedro Sánchez dijo que iba a hacer una "oposición de Estado. Vamos a estar con el Estado pero no con el Gobierno". Se mostró convencido de que no se va a aplicar el artículo 155 y traía aprendida una definición de nación. "España es una nación de naciones, con una sola soberanía y un solo Estado que es el Estado español".

El secretario general del PSOE no quiso desautorizar los comentarios racistas del edil del PSC Miguel Lupiáñez, que calificó de "anécdota" y aseguró que "no vamos a secundar ese intento de referéndum".