Nada menos que el 98% de los 1.000 encuestados el pasado mes de mayo por la Encuesta de la Realidad Social de Andalucía (ERSA), cree que el cambio climático es una realidad que está aconteciendo. Sólo un 0,7 por ciento cree que tal cambio no existe y un 1,4% no sabe o no contesta. Pero la mayoría no estaría dispuesta a poner dinero para su prevención.

Consecuentemente, 8 de cada diez andaluces consideran muy probable que, en los próximos veinte años, se produzca en un aumento significativo de las temperaturas "en Andalucía". Y, por extensión, se mencionan el proceso de desertificación, el aumento del nivel del mar y, en menor medida, el incremento de gases con efecto invernadero o los incendios forestales.

La Encuesta de la Realidad Social en Andalucía (ERSA) está propiciada por el Centro de Estudios Andaluces, un organismo dependiente de la Junta de Andalucía. El estudio ha sido por el catedrático de Sociología de la Universidad de Granada Juan Montabes, uno de los sociólogos de cabecera del PSOE andaluz que ha llegado incluso a presidir el Consejo Audiovisual de Andalucía, donde protagonizó algunos sonados escándalos.

La encuesta, dice la nota del Centro de Estudios Andaluces, se ha centrado en el conocimiento, creencias e importancia otorgada al cambio climático; el conocimiento y valoración de los andaluces sobre las políticas de actuación frente al mismo y la predisposición a actuar frente al cambio climático.

Poco antes de su confección, la Agencia Estatal de Meteorología subrayó que España ha vivido la primavera más cálida de los últimos 52 años -desde 1965 hay registros unificados para el conjunto del país - y muy poco tiempo después de que se hiciera público que EEUU se apartaba del Acuerdo sobre el Cambio Climático firmado en la cumbre de París en 2016.

Quizá el dato más relevante de la encuesta es que, en general, los andaluces no muestran predisposición a realizar un esfuerzo económico para contribuir a la protección ambiental. El 94,4% de los andaluces, por ejemplo, se muestra muy reacio a asumir un gasto adicional en el caso del combustible o la calefacción. Y, además, un 85 por ciento no ha participado en campañas de repoblación, un 89% no lo hace en limpieza pública y casi nadie colabora en labores de extinción de incendios.

En los resultados de la encuesta hay datos curiosos que hacen pensar en la nebulosa informativa-ideológica que radica en la opinión andaluza tras años de propaganda sistemática desde los medios públicos acerca de un cambio climático que, en estos medios, se considera un hecho objetivo a pesar de la polémica científica existente.

Por ejemplo, la encuesta describe a un ciudadano andaluz satisfecho con la situación medioambiental en el entorno más cercano. Para el 84,5%, la situación medioambiental es "muy buena" o "buena" en su provincia de residencia, para un 83,2% lo es en Andalucía y un 83% en su municipio, mientras que en el ámbito estatal se recoge la percepción menos positiva con un 76,8%. Esto es, no parece evidente que el "cambio climático" sea considerado como un peligro.

Otra curiosa percepción es que casi un tercio de los encuestados no señala ningún problema climático concreto en sus zonas de residencia y un 70 por ciento lo relaciona con "la suciedad en las calles" (37,1%), "la gestión de las basuras y residuos sólidos urbanos" (27,1%) o "la contaminación del aire" (25,4%).

Otra de las curiosidades es que el Centro de Estudios Andaluces, al informar sobre la encuesta, llega a decir que el 44,8% acierta situando como falso que "el cambio climático está causado por el agujero en la capa de ozono", mientras que el 34,1% no lo hace.

Como colofón, se estima que el grado de importancia que le otorgan personalmente los andaluces al cambio climático es de un 7,22 en una escala de 0 a 10, mientras que en el conjunto de la sociedad andaluza es superior, con una puntuación media en la misma escala de 7,87.

Cuatro de cada diez andaluces no saben que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta es quien tiene las competencias adecuadas y tres de cada diez creen que las tiene la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Todos los niveles de Gobierno son valorados con un "regular" por su gestión en la lucha contra el cambio climático, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno de España.