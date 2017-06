El cura Ballester, en la cuerda floja por decir en misa que "la homosexualidad es pecado"

El sacerdote Custodio Ballester, rector de la parroquia de la Inmaculada en el popular barrio de Sanfeliu en Hospitalet de Llobregat, vuelve a estar en el punto de mira. La alcaldesa socialista Núria Marín insiste en exigir al arzobispado su expulsión, así como el Observatori contra l'Homofòbia. Se aporta como prueba una homilía del cura en la que sostiene que la homosexualidad es "un pecado gravísimo contra la naturaleza del ser humano" y censura la celebraciones del Orgullo Gay.

El polémico sermón, difundido por el Observatori, dura nueve minutos en los que Ballester clama contra lo que considera el fomento por parte de las autoridades de la homosexualidad y exclama: "¡¿Es que hemos olvidado que hay un mandamiento, el sexto, que dice 'no cometerás actos impuros'?!". Tras ello, el sacerdote denuncia que "los que gobiernan han puesto unas leyes que nos acribillan a multas y por las que nos pueden acusar de odio a los homosexuales, pero yo ya tengo suficientes pecados como para tener además el de no decir la verdad, el de no daros un criterio justo para que juzguéis lo que sucede". "Ser homosexual es pecado por mucho que lo promuevan los poderes públicos", insistió.

"Acabaréis pensando que eso de ser gay está bien, que ser gay es guay y resulta que no", abundó el sacerdote en una prédica por la que ya no sólo se exige su destierro de Hospitalet sino de Cataluña.

Un sacerdote señalado

Ballester ha sido señalado públicamente por permitir que veteranos de la Legión procesionaran con el Cristo de la Buena Muerte en Semana Santa y por oficiar una misa por los difuntos de la División Azul encargada por familiares de los expedicionarios españoles en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Además, también está connotado por ser contrario al proceso separatista y por sus denuncias sobre la práctica de abortos en hospitales en cuyos patronatos hay representantes eclesiales.

El obispo Novell, con escolta

Dados sus "antecedentes", el arzobispo Omella (que hoy será creado cardenal por el Papa Bergoglio en una ceremonia a la que se ha apuntado Carles Puigdemont) ya tenía decidido el traslado del párroco antes de una nueva polémica en la que, a diferencia de las otras, Ballester no está solo. El obispo de Solsona, Xavier Novell, atribuyó la homosexualidad a la ausencia de una figura paterna fuerte. Tal consideración le ha servido para aparecer en un obsceno cartel de las juventudes de la CUP en el que se le caricaturiza sodomizando al arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. "Contra la represión sexual, placer anal" es el eslogan. Novell requirió escolta policial tras una misa en Tárrega y ha sido declarado persona non grata en Cervera.