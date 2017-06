García Albiol desmiente que el PP de Badalona votara a favor de una España plurinacional

El presidente del PP de Cataluña y concejal del PP de Badalona, Xavier García Albiol, ha desmentido en los micrófonos de esRadio que su partido votara este martes a favor de una moción del PSC que pide rechazar el calendario del proceso soberanista y crear un acuerdo por una reforma constitucional para defender la plurinacionalidad de España. "Es cierto que la situación política en España es muy complicada pero esto no nos lleva a que en el PPC nos hayamos vuelto locos porque evidentemente desde el PPC nadie ha votado a favor de la plurinacionalidad de la nación española. Aún no nos hemos tragado la conciencia", afirma García Albiol.

Lo que sí es cierto es que la penúltima consideración de la moción del PSC dice: "La mayoría de la ciudadanía en Cataluña está de acuerdo en encontrar una solución a través del diálogo, la negociación y el pacto que desde nuestro punto de vista debería servir para favorecer el autogobierno de Cataluña, mejorar la financiación y reconocer el carácter plurinacional de España".

Preguntado si eso es lo que se votó anoche y el PP ofreció el apoyo de sus 10 concejales, Xavier García Albiol lo ha vuelto a desmentir. "No es correcto. El PP votó a favor de una propuesta del PSC, un acuerdo donde había cinco puntos y en ninguno de esos acuerdos se recoge ese punto -el de la plurinacionalidad de España-. Se habla de constatar que no hay democracia ni Estado de derecho sin respetar la legalidad, que si la Generalidad de Cataluña tiene que pedir la colaboración a los ayuntamientos lo haga por escrito, que los secretarios de los ayuntamientos tienen que informar sobre si se puede participar o no en ese hipotético referéndum, que se tiene que proteger a los funcionarios y que se tiene que dar traslado de estos acuerdos al Congreso de los Diputados. Pero, evidentemente, no hay ningún acuerdo que haga referencia a la plurinacionalidad ni nada parecido", afirma el líder del PPC.

"Y el PP, en función del momento excepcional que estamos viviendo en Cataluña, cualquier tipo de moción que presente cualquier partido que vaya en la línea de fortalecer el Estado de derecho lo vamos a apoyar. Y si se contempla algún acuerdo, algún punto, en defensa del estado plurinacional nosotros no lo hubiéramos apoyado, como así ha sido", sentencia García Albiol, quien reconoce "no ser sospechoso" de su defensa de la unidad de España.

El presidente de los populares catalanes asegura en ‘Es Noticia’ que desde el PSC "confunden sus deseos con la realidad" y les acusa de querer "enredar". "El error está que dentro de la parte expositiva, que no se vota, es un razonamiento filosófico en el que cada uno expone lo que considera oportuno, aparecería ese apartado. Pero lo que de verdad se vota son los acuerdos y los acuerdos de esa propuesta solo contempla cinco puntos señalados anteriormente", denuncia García Albiol. "Lo que sí se está intentando es enredar porque en ese pleno los compañeros del PP votaron para que el ayuntamiento no diera apoyo al referéndum del 1 de octubre y esa moción no salió adelante porque el PSC se abstuvo y como se abstuvo los independentistas consiguieron sacar esa moción", denuncia el líder del PPC en los micrófonos de esRadio.

En un apunte en Twitter, el presidente del PP de Cataluña, Xavier Garcia Albiol, ha reprochado que el PSC permita con su abstención que el Ayuntamiento "no se posicione contra el referéndum separatista. Una más".

.@socialistes_cat de #Badalona permite con su abstención que el Ayuntamiento no se posicione contra el referéndum separatista. Una más.

— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 27 de junio de 2017

Albiol también ha considerado "muy triste" que el PSC de Hospitalet de Llobregat permita con su abstención que el consistorio no se posicione contra el referéndum.