El pueblo alpujarreño de Lupiáñez rompe con su paisano: "No quiero saber nada de él"

El Mundo ningunea la reunión de Pablo y Pedro. "Rajoy y Rivera hacen frente a la 'agenda común' de la izquierda". El editorial se pregunta "¿Dónde lleva el idilio entre Sánchez e Iglesias?" A día de hoy parece que a ningún lado. "La empecinada voluntad del líder del PSOE para liderar una mayoría alternativa en la Cámara Baja choca con la realidad" porque Albert se ajunta con Rajoy y no puede ver ni en pintura a Pablo. "El PSOE tiene mucho que perder si es percibido como un partido de bloqueo cada vez más alejado de la centralidad política". O no. Habría que recordar a Rosell que quien ha ganado las primarias ha sido precisamente el del no es no a Rajoy. Desde Granada nos llega la "indignación en el pueblo natal del alcalde de Blanes por sus declaraciones". "De churrego a charnego". Cuenta Ramón Ramos, autor del reportaje, que en Narilla están que trinan con su paisano por haberles llamado moros. "No quiero saber nada de él", dice un vecino. Federico Jiménez Losantos dice que "al proclamarse danés frente al Magreb familiar, el alpujarreño se retrata como magrebí, pero lo asume, se humilla, y en el PSC, prospera. La raza superior de Junqueras acepta a su servicio razas inferiores sin vienen recomendadas por Can Iceta". Raúl del Pozo considera que "la proclama de Miguel Lupiáñez ha dejado a los independentistas en el ala de la moderación, tratando a los españoles como Hitler trataba a los judíos, a los eslavos o a los rusos, como gente inferior". Y ha preguntado al Gobierno cómo van las cosas con Cataluña. "El día que despierte la España constitucional en Cataluña no van a saber dónde esconderse", le ha dicho. Pues como no llamemos al príncipe de la Bella Durmiente...

El País dice que "los líderes políticos exhiben su división en dos bloques". Qué chiquillos. Sólo falta que queden a la salida del cole para pegarse. El periódico tiene uno de esos días en los que es bastante prescindible leerlo. Ni editoriales de actualidad, ni artículos de opinión. Sólo un general de Brigada retirado, José Enrique de Ayala, pide que hagamos las paces con los catalanes. "Démonos la mano". "El problema de Cataluña no se resolverá esperando pasivamente a que desaparezca por agotamiento o negándolo. Hay que actuar con visión de futuro, de una forma sensata, transaccional y civilizada". Oiga, brigada, que aquí los que se pasan la vida insultando son ellos, en este lado no hemos hecho nada.

ABC cuenta que "Montoro introdujo al Equipo Económico en cenas donde adelantaba a directivos del IBEX el programa de Gobierno del PP". ¡La Trama! "Para pedir responsabilidad y ejemplaridad a los contribuyentes hay que ser responsable y ejemplar. Montoro, como artífice de la amnistía fiscal, no lo fue", dice un duro editorial contra el ministro. El otro está dedicado a Sánchez e Iglesias. "Las sonrisas desplegadas ayer por Sánchez e Iglesias solo esconden una cínica apariencia de simpatía porque, más allá del odio común a la derecha, sus estrategias son muy dispares y ninguno es fiable para el otro. En cualquier caso, la amenaza persistirá. El PSOE se está podemizando por días, e Iglesias ya es consciente de que en su día el veto a Sánchez le costó votos. Por tanto, no cabe descartar nada de dos irresponsables de la política". Mientras, Rivera currándoselo en su reunión con Rajoy para obligarle a bajar los impuestos. "No somos conejos, somos personas, hay que bajar el IRPF". Eso señor Montoro, no somos conejos.

La Razón resalta en portada el editorial de Marhuenda. "La vía judicial del Gobierno funciona" con el tema catalán. "Las excusas esgrimidas por la portavoz de la Generalitat de Cataluña para dejar desierto el concurso de adquisición de urnas demuestra, una vez más que la estrategia de contención llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy está cumpliendo sus objetivos (…) La convicción del presidente del Gobierno en que la fortaleza de la democracia española y su margo legal eran más que suficientes para superar el desafío soberanista se está revelando acertada". Hombre Marhuenda, ¿acaso lo dudabas? Rajoy siempre acierta, tienes unas cosas.

La Vanguardia dice que "el Govern encalla en la compra de urnas y busca alternativas". ¿Tan difícil es hacerse con unas urnas? ¿Por qué no reciclan las del 9-N, digo yo?