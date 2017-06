Iglesias carga contra el discurso del Rey: "No es aceptable"

Primero, Pablo Iglesias ha asegurado este miércoles por la mañana que "España no es la monarquía ni muchísimo menos". Después, ha celebrado un acto con víctimas del franquismo minutos antes de que Felipe VI pisara la Cámara Baja para el 40 aniversario de las elecciones democráticas de 1977. Pero no lo ha dejado ahí, a su salida de la Sesión Solemne ha cargado contra el discurso del Rey.

A juicio del líder de Podemos, el monarca "no ha estado a la altura" al mantener "equidistancia" entre "los verdaderos luchadores por la democracia" y quienes defendían la dictadura.

"El discurso que ha preparado la Casa del Rey creo que no ha estado a la altura del momento histórico de 2017. No es aceptable que al hacer un repaso de la Historia de España en los dos últimos siglos se establezca la equidistancia entre los demócratas y los que no lo eran. Entre los que luchaban por la democracia y los que defendían la dictadura, y entre los que defendían una España moderna y los que defendían el oscurantismo y el terror".

Según Iglesias, tampoco es aceptable que "en un día como hoy" hayan estado "ausentes las víctimas de la dictadura",a quienes Podemos había rendido homenaje también en el Congreso. El Rey, ha dicho, debería entender que "en este país, la gente se jugaba la vida y eran torturados, asesinados y encarcelados" por defender la democracia.

En cambio, el discurso pronunciado sobre la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no le ha parecido tan mal a Iglesias. Ha dicho que ha "demostrado más fineza" y más inteligencia al expresar en 2017 lo que significa este 40 aniversario. "No he estado de acuerdo con todo, pero creo que el discurso de la presidenta ha demostrado más inteligencia y altura", ha asegurado.