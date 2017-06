Pablo Iglesias: "España no es la monarquía ni muchísimo menos"

En el día en el que el Congreso de los Diputados conmemora los 40 años de las elecciones democráticas de 1977, Pablo Iglesias ha protagonizado dos actos antes del mediodía. En el primero, en un desayuno organizado por Europa Press, el líder de Podemos ha cargado contra la monarquía asegurando que "quien identifica a España con un Estado asociado a un significante como la Monarquía no entiende lo que es España. España no es solamente el Estado español, España no es la monarquía ni muchísimo menos. Es una realidad plurinacional enorme y compleja donde conviven diferentes identidades, estilos y diferentes naciones".

En el segundo de ellos, en el homenaje que Podemos ha hecho en el Congreso a los "héroes de la democracia" con víctimas del franquismo, Iglesias ha afirmado que era un acto de "justicia" hacer ese "homenaje".

A ese encuentro,han acudido Odón Elorza, del PSOE; Aitor Esteban, del PNV y Carles Campuzano, del PdeCAT. En él, Iglesias ha tenido una mención especial a Alberto Garzón y al Partido Comunista: "Quiero dar las gracias muy especialmente a Garzón por representar aquí la tradición de la fuerza política que más lucho contra la dictadura y por la democracia".

Tras estas palabras, los dirigentes de Podemos han entregado a las víctimas unos claveles rojos que después han llevado hasta el acto oficial.

Martín Villa

En ambos actos, desde Unidos Podemos se ha cargado contra el exministro Rodolfo Martín Villa, a quien el partido morado ha intentado impedir su entrada al Congreso este miércoles sin mucho éxito. "La consolidación de la democracia implica limpiar las instituciones de tipos siniestros", ha asegurado.

"La democracia no se defiende desde las cloacas ni torturando ni asesinando", ha dicho. "Hay que reconocer a quienes lucharon por una sociedad mejor y se jugaron la vida, la libertad y la salud por traernos la democracia".

Iglesias también ha cargado contra el Partido Popular: "La presencia del PP en las instituciones es una amenaza para la democracia", ha dicho. Por ello, ha explicado que hay que buscar "fórmulas democráticas" para acabar con el PP en las instituciones pero también paga gestionar la "plurinacionalidad de España" . "Todo el mundo está invitado" a unirse a ese tarea, ha finalizado el secretario general de Podemos.