Más de un año después de su frustrado acuerdo de Gobierno, Pedro Sánchez y Albert Rivera se han reunido este miércoles durante más de una hora en el Congreso, donde, en palabras del líder de Ciudadanos, se han ocupado más de "lo que nos une" que de lo que separa a socialistas y naranjas.

Entre lo primero, Rivera ha destacado medidas de regeneración democrática, en particular la supresión de los aforamientos, donde ve un compromiso que antes no existía del PSOE, así como la posibilidad de estudiar una reforma electoral. Igualmente, el presidente de Ciudadanos ve posible un espacio de encuentro para, a partir de otoño, y con la presencia de "juristas de Ciudadanos, del PSOE y de otros partidos" comenzar a planificar una reforma constitucional para la que, inexorablemente, habría que incorporar a otras formaciones.

Una modificación de la Carta Magna para la que Rivera ha apuntado algunas pinceladas: "Modelo de circunscripciones electorales, reforma del Senado, las competencias autonómicas y los principios de la financiación de las comunidades".

Un aspecto sobre el que el Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rebajado notablemente las expectativas. Ábalos ha explicado que no han llegado a un acuerdo concreto. "Hemos llegado a la necesidad de crear unos espacios, pero los tenemos que definir". Además, ha añadido que se ha tratado, simplemente, de una toma de contacto respecto de cuales son los temas en los que encontramos coincidencia, en los que no encontramos coincidencia no se ha abordado".

No obstante, el socialista ha señalado que su partido quiere poner en marcha "ese espacio de encuentro que hay que determinar". De momento, Ciudadanos y PSOE han acordado "mantener este nivel de relación". Para ello, han acordado crear dos grupos: uno a nivel orgánico, que estará coordinado por el secretario general de Ciudadanos, Jose Manuel Villegas y el propio Ábalos, y un segundo a nivel parlamentario pilotado por el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, el secretario general del grupo parlamentario, Miguel Gutierrez y la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.

Los encuentros de ambos grupos serán de carácter bilateral. Fuentes de Ciudadanos consideran que esto es algo propio del procedimiento normal en el ámbito parlamentario.

Acuerdo sobre Cataluña

Rivera cree que en la lucha contra el desafío secesionista en Cataluña hay una sintonía de fondo entre PP, PSOE y Ciudadanos, una conclusión que extrae tanto de su entrevista con Sánchez como de su almuerzo de este martes en La Moncloa con Mariano Rajoy. "Al margen de las discrepancias evidentes en el modelo de Estado, porque el PSOE ha tomado una decisión en su congreso de defender el modelo de 'nación de naciones' en el que Ciudadanos no está de acuerdo" ha expuesto Rivera, para añadir que "coincidimos en la defensa de la unión de todos los españoles, de la soberanía nacional para votar o decidir cualquier cuestión de Estado y, también coincidimos, lógicamente, en la defensa del orden constitucional y d ellas leyes democráticas en España".

Rivera ha celebrado no haber escuchado a Sánchez hablar de "mociones de censura", algo que, a su juicio, "nos hace pasar una pantalla".

Pese a los puntos de consenso, Rivera insiste en ver "podemizado" al nuevo PSOE, sobre todo por su postura sobre el CETA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que los socialistas ya no respaldan.