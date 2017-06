Antonio Robles: "Queremos que la izquierda ame de nuevo a su país"

El exdiputado de Ciudadanos y colaborador de Libertad Digital, Antonio Robles, ha presentado este jueves en Madrid el partido Centro Izquierda de España (dCIDE), una formación que pretende "que la izquierda ame de nuevo a su país" y abandone el "entreguismo a las tesis nacionalistas".

En un acto celebrado en la Casa Club, y arropado por, entre otros, el filólogo y escritor Santiago Trancón y la actriz Isabel Ordaz, Robles ha dicho que el nombre de la formación ha sido cambiado por dos motivos: primero, porque una empresa con las mismas siglas "hizo movimientos para blindar el acrónimo CINC"; segundo, por "la naturaleza abierta del proyecto".

Según el exdiputado de Cs, dCIDE surge porque no hay partidos que garanticen o defiendan "los derechos civiles de millones de españoles en las comunidades regidas por nacionalistas": "Un Estado donde la Constitución no se cumple está muy cerca de su ruina". Robles ha lamentado que ningún partido de izquierdas "defiende la igualdad de todos los españoles independientemente de dónde vivan", señalando que "es paradójico que, debiendo ser la izquierda quien más debiera oponerse a ese abuso de las élites económicas territoriales para evitar empobrecer aún más a los ciudadanos de regiones menos favorecidas por las comunicaciones, la industria, el trabajo, en definitiva, se conviertan en sus máximos adalides. ¿Cómo? Construyendo el caballo de Troya de la plurinacionalidad".

Robles dijo que "la nación como sentimiento" es la "nación cultural" de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Ada Colau y que, a diferencia de la "nación política", que libera, la cultural "esclaviza". Tras criticar a PSOE y a Podemos por estar "gritando independencia y desobediencia" junto a los separatistas, señaló que dCIDE quiere estar presente "con las normas del Estado de Derecho para imponer el imperio de la ley y para garantizar esos derechos a cualquier niño, sea catalanohablante o hispanohablante".

El exdiputado de Cs reivindicó el izquierdismo de su formación, que pretende luchar contra las desigualdades sociales y económicas "impuestas", los privilegios heredados o la posición social inicial, aunque sin que nadie espere "que el Estado le solucione la vida". "Nosotros no hemos venido a ocupar un espacio electoral, hemos llegado para hacer una revolución mental. Con ella queremos que la izquierda ame de nuevo a su país o, si quieren, se reconcilie con España", concluyó.

Tras terminar el discurso de presentación, Robles enumeró los apoyos que han brindado intelectuales –como Joaquín Leguina, Albert Boadella, Félix de Azúa, Fernando Savater o Dolores Agenjo- y formaciones de izquierdas –Ágora Socialista, Izquierda Cívica o Fundación Catalana del PSOE-. En el turno de preguntas, Santiago Trascón reivindicó que, frente a las dificultades, su formación tiene "ideas claras": "Las ideas tienen fuerza, ese es el punto de partida. Lo que estamos haciendo es válido en sí mismo. Y no queremos confundir: somos Centro Izquierda de España. Queremos decir lo que somos y ser lo que decimos".

Sobre Cs, Robles dijo que su partido no viene "a sustituir" a la formación que lidera Rivera: "No tengo nada en contra, aunque no pienso lo mismo que ellos. Tenemos un modelo de partido diferente al nuestro". Y, tras reconocer varias coincidencias, señaló una diferencia notable: según el portavoz, DCIDE nunca abandonará "la beligerancia cultural en Cataluña" por rascar votos.