El penúltimo testigo de Gürtel, un salvavidas para Jesús Sepúlveda

Han sido 300 testigos en el juicio a la Época Primera del caso Gürtel y solo falta uno. Mariano Rajoy cerrará el 26 de julio estas comparecencias. La sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid, ha acogido la última sesión de declaraciones programada al inicio de la vista oral. Una jornada que puede trascender por favorable a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato que se sienta en el banquillo.

José Sevilla, antiguo asesor fiscal de Álvaro Pérez, ha protagonizado la última testifical. De acuerdo con el cabecilla de la trama y con Sepúlveda, ha sostenido que las anotaciones en la contabilidad B de Francisco Correa de las siglas JS se corresponden con pagos que él recibió por gestionar una deuda de 90.000 euros con Hacienda de "El Bigotes" que financió el propio Correa.

Este discurso puede salvar a Jesús Sepúlveda del delito de cohecho, puesto que las tesis de las acusaciones se basan en los apuntes de la contabilidad B de la trama. "Hay tres personas en mi vida que me han bautizado, uno me llamaba Giralda, otro Pepito y Álvaro me llamaba JS a raíz de una película. Tenía tanta amistad con la chica de la centralita que le decía: ¿Está JS?", ha relatado José Sevilla. Según el testigo, desde que en 2001 saldara las deudas de El Bigotes con Hacienda se acercaba a las oficinas de Correa en Serrano para que Pablo Crespo o su secretaria le diesen sobres confidenciales.

Turno para los peritos

El Tribunal escuchará a partir de este jueves las declaraciones de los peritos. Los primeros en comparecer han sido los dos inspectores de la UDEF de la Policía Nacional que dirigieron la investigación. Manuel Morocho, inspector jefe, ha negado que la Fiscalía les marcara las pautas a seguir en sus informes.

Han explicado que el procedimiento de actuación: "fue el procedimiento normal de la Policía cuando recepciona un relato de hechos. Se trata de verificar una cierta apariencia de realidad" y comprobar los indicios.

Lo más atractivo de la exposición ha llegado en relación a los apuntes de la contabilidad B de Correa. La Fiscalía ha cuestionado cómo vincularon los apodos y las siglas con los nombres que proponen en los informes. Según los agentes, cuentan con el respaldo de las grabaciones aportadas por José Luis Peñas, entonces amigo del cabecilla de la Gürtel que entregó material a los investigadores. A Luis Bárcenas le relacionan con LB y Luis el Cabrón y hay otros como JS (Jesús Sepúlveda), PAC (Paco Álvarez Cascos), GG (Gerardo Galeote) o ALV (Alberto López Viejo).