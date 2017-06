El PP e Iglesias critican la ausencia del Rey Juan Carlos

La ausencia del rey Juan Carlos en la conmemoración este miércoles de los cuarenta años de democracia ha empañado, definitivamente, el acto presidido este miércoles por los reyes en la cámara baja.

El entorno del Rey emérito ha sido el que ha filtrado que Juan Carlos I estaba "irritado" por no haber sido convidado a los actos solemnes en el Congreso de los Diputados.

Esta ausencia ha provocado numerosas reacciones en los pasillos del Congreso en el día después. Entre ellas, destaca la de Pablo Iglesias, quien ha señalado la responsabilidad de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y de la Casa Real en la ausencia del Rey emérito: "La presidenta del Congreso entiendo que era la que tenía la responsabilidad de invitarle o no, o al actual jefe del Estado que seguro que podía haber influido en que el jefe del Estado emérito pudiera estar o no, desde luego, yo en eso no he podido influir mucho".

Para el líder de Podemos, la presencia de don Juan Carlos "a la vista de todas las figuras que han estado aquí, y tratándose de alguien que sigue vivo, hubiera podido tener todo el sentido del mundo".

Parecida opinión ha expresado el portavoz del PP, Rafael Hernando: "Quizás hubiera sido positivo que hubiera estado, también físicamente. Creo que, de cara al futuro, deberíamos pensar que, cuando estamos hablando de la historia democrática de España, la presencia del Rey Emérito siempre enriquece el valor histórico de una etapa de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos". Preguntado por si la ausencia es responsabilidad de Ana Pastor ha dicho ignorarlo, aunque ha añadido: "Creo que sería bueno que reflexionáramos, entre todos, para hacerlo de otra forma en el futuro".

Por su parte, el diputado popular y expresidente del Congreso, Jesús Posada, tras destacar el papel del Rey emérito en la llegada de la democracia, ha asegurado: "A mí sí me hubiera gustado que hubiera estado el Rey Juan Carlos".

Ciudadanos y PSOE

La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, ha evitado valorar la ausencia del Rey emérito y ha mostrado su respeto a las decisiones de Zarzuela: "Nosotros vamos a ser muy respetuosos con las decisiones de la Casa Real, para mí lo importante es el acto homenaje a la transición", ha zanjado.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha echado balones fuera y ha asegurado que "es una decisión de la Casa Real", añadiendo: "El papel del rey Juan Carlos en la transición es innegable".