Federico: "A Campechano sólo le faltó llamar a Sálvame"

El Mundo sigue dándole vueltas a lo del rey emérito. "Moncloa y el Congreso se desmarcan del veto al Rey Juan Carlos I". Y es que al periódico le "causa tristeza" que un acto tan mono "haya acabado envuelto en una polémica que afecta la Familia Real". Bueno, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras, ni que fuera la primera. La preocupante situación exige "explicaciones públicas por parte del jefe de la Casa del Rey y petición de una disculpa". Y "Zarzuela debe hacer una reflexión profunda, amén de mejorar su política de comunicación". Estará satisfecho don Juan Carlos el discreto, la que le ha liado al hijo. Dice el editorial que esto se soluciona con un "estatuto del rey emérito". Pues hala, a trabajar, que ya están tardando. Federico Jiménez Losantos también está "triste" por que no se invitara "a Juan Carlos I, "habilidísimo conductor de la Transición de la Dictadura a la Democracia". Y aquí deje de leer, Majestad, no vaya a llevarse otro disgusto y tengamos una desgracia. Porque aquí se acaban las alabanzas de Federico al exrey. Dice, primero, que si Ana Pastor tanto le echó de menos, "bastaba" con que le hubiera invitado ella, que es la máxima autoridad del Congreso. "La soberanía nacional, sita en Las Cortes, está por encima del Jefe del Estado y del Gobierno". Segundo, "se olvida que fue Campechano el que, oliéndose el discurso censor del hijo y la ovación a la legítima, se inventó el protocolo de incompatibilidad entre reyes para no ir a la coronación de Felipe VI", que ya nos conocemos todos. Y tercero, "el respeto de Campechano a la institución es tal que sólo le faltó llamar a Sálvame a quejarse". ¡Ah!, ¿que no llamó? Jorge Javier, quéjate, hombre, eso es discriminación Real.

El País pasa página, que a rey muerto rey puesto. "Merkel establece un frente en Europa por el libre comercio". El editorial trata de ser crítico con Montoro. Y digo trata porque con la que está cayendo dice melindroso que "es una losa", que "la reprobación del ministro" –que no sirve para nada– "erosiona la estabilidad política" y que "la presencia de Montoro es una carga muy pesada para el gobierno". Bobadas, tonterías y palabras huecas. Cebrián, si quieres criticar al ministro de Hacienda hazte eco de las informaciones que está publicando ABC, defiende la libertad de información, o ponte a Federico a las 8 de hoy en esRadio. Eso es echarle un par para poner en su lugar al ministro de Hacienda y no los pellizquitos de monja que tú das.

ABC airea las amenazas del ministro de Hacienda. "Montoro está 'esperando' a que ABC 'pase la raya' para ir a los tribunales". Uf, si fuera para ir a los tribunales. Más bien sonó a cabeza de caballo en la cama. Bieito Rubido no se asusta y le responde en el editorial. "Más allá de que este periódico se sienta honrado con la advertencia del ministro, sus palabras suponen un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información impropio de quien ostenta tan alta responsabilidad pública. Este periódico toma nota de lo dicho por el ministro para reafirmase en su compromiso con la verdad, la independencia y el rigor informativo (...) Montoro debería saber que en un Estado de Derecho los límites a la libertad de expresión no los marca un ministro, sino la ley. Y que ABC, desde el más escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico, seguirá informando por mucho que el titular de la cartera de Hacienda haya dejado claro que nos vigilará de cerca por si nos pasamos de la raya. Nuestra raya la tenemos muy clara: la verdad, por encima de todo; el rigor a la hora de informar, y el compromiso ineludible con nuestros lectores y con la ética periodista. Quien ayer sobrepasó los límites fue el ministro de Hacienda". La cosa se pone calentita. Seguiremos informando. Si el ministro nos deja, claro. Y a David Gistau todavía le dura el berrinche por la ausencia del emérito en el Congreso y lo paga con don Felipe, que "insiste en comportarse de un modo frío, medroso y sujeto al manual". Felipe, envíale unos bombones a Gistau, a ver si se le pasa el disgusto.

La Razón informa de una "rebelión de las comunidades del PSOE y Cataluña para gastar mas". Y da cuenta de que "Planeta se personará como acusación en la investigación por fraude al Grupo Zed" en el que, presuntamente, está implicado Mauricio Casals. "Queremos aclarar que ni La Razón ni su presidente han participado en modo alguno en ningún tipo de tráfico de influencia o fraude en subvenciones", dice. Nos alegramos, Marhuenda. Abel Hernández aprovecha la movida del emérito para quejarse él también. "El protocolo ha prevalecido sobre la gratitud y sobre la razón (…) Por cierto, tampoco hemos sido invitados los cronistas de la Transición; a mí, al menos, no me ha llegado la invitación, aunque sí a la nieta de la Pasionaria". Pero Abel, si no había sitio ni para el emérito. Pues sí que va a traer cola la dichosa celebración, peor que una boda.