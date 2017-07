El PSOE confirma su voto en contra del techo de gasto "neoliberal" del Gobierno

No han hecho más que hacer oficial una postura ya conocida pese a haber registrado posiciones contradictorias en las últimas semanas. Pero la unanimidad registrada este lunes en la Ejecutiva socialista ha terminado por aclarar el voto en contra del PSOE al techo de gasto propuesto por el Gobierno del PP.

El motivo, según el secretario de Organización, José Luis Ábalos, es que éste "obedece a una ideología conservadora y neoliberal que pretende cambiar el modelo y reducir el Estado social a lo mínimo". El número tres de la formación aclaró que los socialistas sí comparten los principios de la Ley de Estabilidad planteados por Bruselas pero "no estamos de acuerdo en la aplicación orientada a una ideología conservadora" por el ejecutivo de Mariano Rajoy.

Una propuesta del Consejo de Ministros que también ha sido criticada por el presidente del Consejo Territorial, el extremeño Guillermo Fernández Vara. El también presidente de la Junta de Extremadura, ha denunciado que "el Ejecutivo no ha tenido ninguna intención de negociar nada con el PSOE" y sólo pretendían "un cheque en blanco". "Cuando uno no quiere, dos no pueden hablar".

Fernández Vara ha ejercido de portavoz de las comunidades autónomas socialistas que ya hicieron público su malestar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada. "No somos una banda de quejicas", ha dicho, "pero tenemos a nuestro cargo los servicios públicos de nuestro país. Las costuras no aguantan más... no se puede cuadrar las cuentas a costa de descuadrar la vida de las personas".

Una situación que a juicio de los socialistas no se comparece con la que preconizan los miembros del Ejecutivo. "Si realmente el país está creciendo, no se puede entender que los beneficios sólo contribuyan a la precarización del empleo, de la calidad de vida de los españoles y los recortes sociales".