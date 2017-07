Podemos acusa a la Junta de Extremadura de colocar al hermano de Pedro Sánchez

El partido de Pablo Iglesias en Extremadura ha denunciado este lunes la creación de un cargo en el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz para el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón.

El Grupo Parlamentario Podemos en esa región ha registrado una solicitud de información para conocer los detalles de la designación del hermano del secretario general del PSOE como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz.

La contratación se ha hecho publica este lunes en Boletín Oficial de la Provincia y el líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraba que "el cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial".

Poco después, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, negaba públicamente desde Ferraz que se hubiera creado el puesto para el hermano de Sánchez. "Eso no es cierto, no se ha creado ningún puesto, ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento, mediante un concurso", aseguraba.

El hermano de Pedro Sánchez

Aunque su nombre artístico es David Azagra, David Sánchez Pérez-Castejón es el hermano del actual líder del PSOE y es uno de los directores de orquesta españoles más reconocidos en el extranjero.

Tal y como recoge en su web, entre sus logros destaca que, en mayo de 2010, recibió el encargo de componer la música para el estreno mundial del nuevo ballet de Nacho Duato "Nunc Dimittis", su primera creación después de ser nombrado nuevo Director Artístico del Ballet del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, Rusia. También ha recibido encargos de otros Festivales Internacionales como "English Chorale" en Múnich, Alemania.