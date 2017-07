"No es descartable que Mariano Rajoy acabe subiéndose a una carroza gay"

El Mundo publica las "memorias inéditas" del exministro Soria. "Soria dimitió tras esgrimir Montoro una cuenta de su madre en Suiza". "El político canario critica que las eléctricas iban a su despacho con reales decretos ya redactados para su aprobación. Acusa a Sáenz de Santamaría de apoyar a las grandes cadenas de TV para que no se ejecutara una sentencia del Supremo". Operación venganza. Dice el editorial que la situación del ministro de Hacienda "se vuelve día a día más insostenible" y le exige una explicación. "De no hacerlo estaría poniendo en grave riesgo la estabilidad del Gobierno, que no podría seguir manteniendo a un ministro sobre el que recaen fundadas sospechas de trato de favor, reprobado en el Parlamento y desautorizado por el Constitucional". Se le ponen feas las cosas al ministro chuleta. Federico Jiménez Losantos hace un repaso de la larga celebración del Orgullo Gay. "Ha habido algún silbido a Rivera, muchos a los del PP y grandes aplausos a Pablenin, que esta semana obtuvo el permiso del Congreso para seguir cobrando miles de de euros al mes del régimen de Irán, el que ahorca en grúas a los homosexuales (…) En Cataluña hay ya pueblos donde impera de hecho la sharia. Cuando Iglesias defienda un referéndum islámico por barrio, lo ovacionarán". Muy contenta está Lucía Méndez con lo bien que nos portamos con los homosexuales. "La católica España se ha convertido en el país más gay friendly del planeta. Y, si todo sigue yendo tan deprisa, no es descartable que Mariano Rajoy acabe subiéndose a una carroza cualquier año de éstos". Lucía, por Dios, no nos des esos sustos a estas horas de un lunes. Que la imagen de Rajoy con un tanga, correas y látigo no es la mejor para empezar la semana.

El País dice que "un foro de modelo bolivariano haría al Constitución catalana". El editorial se echa las manos a la cabeza porque "la propuesta es disparatada" y que "no sólo pretende abrogar al ordenamiento democrático actual, sino que diseña un Estado catalán contrario a principios básicos de todo estado de derecho". Con su pan se lo coman. Javier Ayuso analiza la encuesta de Metroscopia que le atizó ayer Cebrián a la cabeza de Pedro Sánchez. "El resultado demuestra que, por ahora, las cosas le van mejor a Podemos que al PSOE. El nuevo proyecto de Pedro Sánchez ha perdido más de un punto en estimación de voto en un solo mes mientras el partido morado inicia el despegue. Es pronto para sacar conclusiones, pero la tendencia apunta a que los socialistas sufren en junio la primera caída de intención de voto desde el desastroso comité federal de octubre mientras que Unidos Podemos registra el primer rebrote tras seis meses de caídas". ¿Este señor nos toma por imbéciles? Esa encuesta se la han montado Cebrián y Rubalcaba en un rato libre para meterse con Pedro Sánchez y eso lo sabe hasta el gato.

ABC sigue dale que te pego con Venezuela, su gran obsesión. "La represión de Maduro dispara las peticiones de asilo a España". Dice Rubido en el editorial que "antes de que sea peor, es necesaria una mayor presión internacional sobre Maduro para que se vaya y dé paso a una verdadera democracia". Dos columnas destacan hoy por recordar el aniversario de la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Gabriel Albiac se remonta a aquel verano del 97. "Desde el primer instante de su secuestro supe que el asesinato de Miguel Ángel Blanco era inexorable (...) No se secuestra a alguien tan carente de culpa si no es para matarlo". Isabel San Sebastián también tiene un recuerdo para Miguel Ángel y Ortega Lara. Y concluye con amargura que "veinte años después, ETA triunfará en su chantaje con los presos".

La Razón dice que "los alcaldes del PDeCAT no firman ceder locales el 1-O". Pues si no lo firman ni los indepes empezamos mal. Ussía da ideas a Puigdemont para que solucione el problema de las urnas. "Los separatistas pueden salir del paso con huchas". Y en un gesto de generosidad les ofrece "desde Madrid mi infantil colección de cerditos de porcelana con raja un sus lomos. No gratuitamente, claro". Ya veía yo a Ussía muy altruista. "Lo fundamental es que se celebre la ilegal y separatista consulta (…) Si por falta de urnas no se celebra, no sirven mas excusas. No quieren que se celebre". Eso, eso, que parece más falta de otra cosa, que se nos están rajando nuestros indómitos indepes.