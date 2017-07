Soria acusa a Montoro de haber dado a Rajoy dados fiscales sobre su familia

El ex ministro de Industria José Manuel Soria amenaza en El Mundo con un libro de memorias en las que desvela que Montoro fue el artífice de su dimisión tras avisar al presidente del Gobierno de una cuenta en Suiza a nombre de su madre fallecida, pese a que la cuenta estaba liquidada y la había declarado al fisco. Según cuenta "el entorno de Soria" al periodista Carlos Segovia, presentó su dimisión para no tener que hablar de su madre en el Parlamento.

En el libro, que todavía no ha decidido si publicará o no, el ex ministro de Industria lanza graves acusaciones a su excolega de Hacienda y hacia la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Cuenta que el día antes de su dimisión, viajó a Rotterdam y a Londres para reunirse con antiguos socios y abogados sobre la sociedad en Jersey. Soria no tenía pensado dimitir, pero entonces recibió una llamada de Rajoy haciéndole saber que Montoro le había alertado de una cuenta suiza de la madre de Soria. Según su versión, presentó su dimisión para proteger a su madre de la opinión pública.

Soria también denuncia las presiones que recibió de las grandes empresas eléctricas durante su mandato, y dice que le llevaban reales decretos ya redactados . En cuanto a la vicepresidenta, Soria la acusa de apoyar a Atresmedia en sus presiones para que no ejecutara la sentencia del Tribuna Supremo que ordenaba cerrar nueve canales de la TDT. "Mientras los abogados del Estado del Ministerio le aseguraban que debía ejecutar la sentencia si no quería incurrir en prevaricación, la vicepresidenta del Gobierno apoyaba a los grupos audiovisuales en su contra", relata en El Mundo a través de "fuentes cercanas". Finalmente, ordenó el cierre de lso canales para el 9 de mayo de 2014".