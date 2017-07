Un consejero separatista se sincera: Acepta la cárcel, pero no que le toquen el patrimonio

Un consejero de la Generalidad admite por primer vez la posibilidad de no poder hacer el referéndum y se muestra dispuesto a ir a la cárcel, pero no a que le toquen el patrimonio. Jordi Baiget, titular del departamento de Empresa y Conocimiento de la administración autonómica catalana es el autor de unas declaraciones en el diario independentista El Punt Avui que han provocado un nuevo incendio en el gobierno regional, en el grupo parlamentario de Juntos por el Sí y en la CUP, que exige su cese inmediato.

Baiget es un independentista convencido, pero todo tiene un límite, sostiene. "El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión. Irán tan en contra que a lo mejor tenemos que hacer una cosa diferente, y alguna cosa diferente se puede parecer al 9-N", afirma el consejero, antaño el secretario general del Ejecutivo de Artur Mas que leyó solemne el decreto de convocatoria de aquel referéndum.

La trena, sí; la bolsa, no

Ahora, el 'conseller' Baiget está dispuesto a acabar en prisión, pero no a que le toquen la cartera. Así y ante los requerimientos del Constitucional, reconoce sentir un cierto respeto, una inquietud derivada del riesgo de tener que afrontar de su bolsillo la parte alícuota del coste de montar un referéndum ilegal. "Somos personas y nos preocupa no lo que a nosotros nos acabe pasando, sino lo que puedes estar provocando a tu familia. ¿Ir a prisión? Yo podría aguantar ir a la cárcel, pero no si van contra el patrimonio; pensemos en la familia, nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias", confiesa.

Críticas a Puigdemont

Además, Baiget se despacha a gusto sobre Puigdemont, de quien afirma que "es más explosivo que Mas y no entra en nuestro día a día". "Parece que Puigdemont conecta mucho con la gente, es más cercano a pesar de trabajar con él es mucho más distante que Mas". También reprocha el consejero que "una parte del gobierno no estamos en el núcleo duro de las decisiones y eso genera lo que genera. ¿A mí y a otros se nos consulta la estrategia de lo que debemos hacer? No. Y en función de la estrategia que se decida, los que nos estamos en el núcleo duro de las decisiones las debemos adoptar con muy poco tiempo sobre cosas que no habremos podido madurar".

La coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal se ha apresurado a defender al consejero sin que Puigdemont se haya pronunciado aún sobre las críticas de Baiget contra su gestión y procedimientos.