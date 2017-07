El enigma de la "caja central" de Ciudadanos

"Con razón me siguen negando las cuentas del grupo parlamentario de Ciudadanos Andalucía. Venga para casa. ¡Caraduras!" Eso dice en un mensaje recibido por Libertad Digital la que fuera diputada de Ciudadanos hasta marzo de 2017, María del Carmen Prieto, cuyas desavenencias con el modo de dirigir Ciudadanos en Andalucía del clan de la Manzanilla que ejerce Juan Marín es bien conocida.

En su tuit hacía referencia a la información aparecida en El Correo de Andalucía y otros medios según las cuales en unas grabaciones efectuadas al concuñado de Juan Marín y recién nombrado secretario de Organización de Ciudadanos Andalucía, Manuel Buzón, se habría ordenado que todas la subvenciones obtenidas por el partido de los recursos públicos fuesen dirigidas a Madrid no pudiendo gastar más del 70 por ciento de los importes.

La pregunta, naturalmente, es qué pasa con el resto, con ese 30 por ciento que, según se desprende de las grabaciones, se queda en Madrid para ser gestionada por la dirección nacional de Ciudadanos y, en concreto, por José Manuel Villegas, secretario general, y Carlos Cuadrado, secretario de finanzas.

Buzón forma parte privilegiada del clan de la Manzanilla por su condición de cuñado de Marín. Recientemente, tras la remodelación de una Ejecutiva de la que Marín ha dejado fuera a Luis Salvador, el granadino que logró el mayor número de votos en las elecciones de compromisarios a la última Asamblea Nacional, Buzón ha sido colocado como parte esencial de lo que se considera el triunvirato andaluz de Ciudadanos: Marín, Buzón y Elena Sumariva, todos ellos de Sanlúcar de Barrameda.

El interlocutor de Manuel Buzón en las grabaciones dice que si ellos no gastan ese dinero el dinero se pierde, porque no puede ser utilizado legalmente en otras cosas que no sea el funcionamiento del grupo de Ciudadanos de que se trate. Buzón respondió diciendo que Ciudadanos era un partido "a nivel vertical" y que existe un principio de solidaridad, por lo que el dinero no se pierde aludiendo a costear campañas en municipios donde no tienen suficiente presencia política.

La duda está cernida sobre las finanzas de Ciudadanos desde marzo de este año cuando saltó a la luz, por medio de otra grabación, el caso del entonces subdelegado territorial de Ciudadanos en Andalucía, Eugenio Rodríguez, hombre de confianza del concuñado Buzón, que instruía a los correligionarios sobre cómo contratar personal para el partido con el dinero de las arcas municipales. Poco después fue forzado a dimitir, aunque sus constantes visitas a la Diputación de Sevilla hacen sospechar a la ex diputada Prieto que de algún modo ha sido contratado por Ciudadanos en Sevilla.

Ayer, en rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, desmintió la existencia de la caja central en Cs aludida y admitida por Buzón y la recaudación nacional del 30 por ciento de sus fondos que El Correo de Andalucía confirmó y refrendó con documentos de funcionamiento interno de la formación naranja.

Según Villegas, "no hay una caja central en Ciudadanos. Hay dos cuentas a nombre de los grupos municipales. El dinero nunca sale de las cuentas de los grupos municipales", que sí admitió la existencia de "una recomendación a dichos grupos para que no gasten todo el dinero durante el primer año para afrontar los siguientes años con solvencia económica".

Pero en julio de 2015, el partido envió a todos sus grupos políticos entonces recién establecidos un protocolo de apertura de cuentas bancarias. Como dijo Buzón, en ellas se retiene el ya famoso "30 por ciento". De hecho, los extractos bancarios de la cuenta de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla muestran la retención del 30 por ciento.

En Cs nacional se afirma que todos los grupos municipales de más de 50.000 habitantes y las diputaciones depositan su dinero, "de forma voluntaria", en una cuenta bancaria que permite controlar todos los gastos y que defienden como una forma de evitar irregularidades siendo la labor central del partido la mera supervisión y orientación para evitar un mal uso de los fondos públicos".