Los "cuatro soberbios mastines" que protegen a Montoro

El Mundo dice que "Puigdemont purga al conseller que puso en duda el referéndum". Pues lo mismo sí que habría que acudir a la comunidad internacional, como dijo la socialista, pero para controlar a los secesionistas. Dice uno de los editoriales que Puigdemont demuestra que "está dispuesto a todo, incluido la purga de su propio Gobierno" y que "sigue sometido al chantaje del nacionalismo antisistema". Hombre, si te amenazan los chalados de la CUP es para asustarse, esos no se andan con chiquitas. "Las tensiones internas entre las fuerzas soberanistas se van agudizando conforme se acerca la fecha del referéndum". Pues todavía quedan tres meses, como sigan así se van a matar entre ellos. Encuentro en El Mundo una interesante y escondida noticia de Álvaro Carvajal, una de las víctimas de la mala uva de Pablo Iglesias. "Podemos, contra el hermano de Pedro Sánchez". Resulta que le han dado un carguito goloso en la Diputación de Badajoz. Vaya, vaya, vaya. Seguro que ha sido un presente del arrastrado de Fernández Vara a Sánchez para que le perdone sus pecados susanistas.

El País cree que "el miedo al fracaso abre grietas en el separatismo". Repugnante editorial que da una idea de la catadura moral de Cebrián y su banda. Más que por lo que dice, por el momento elegido para decirlo. Cuando se cumplen 20 años de la liberación de Ortega Lara y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, el periódico de Rubalcaba pide "acercar a los presos". "El Gobierno debería considerar si no es el momento oportuno para romper su inmovilidad y hacer algún gesto que facilite el cierre de las últimas bolsas de resentimiento e intolerancia que alimentan aún a los sectores abertzales más radicales (…) La disolución sería el factor esencial de un cambio en la política penitenciaria, incluyendo el acercamiento de los presos". Y sin muchas exigencias, por favor. "También podría ser una opción eficaz mientras llega esa disolución un gesto del Gobierno que reduzca la dispersión de los presos", "el gobierno puede obrar con generosidad". Teniendo en cuenta que este periódico no da puntada sin hilo, no está de más sospechar que la intención del editorial es abofetear a Ortega Lara y a la familia de Miguel Ángel Blanco. ¿Se puede ser más miserable?

ABC dice que "Puigdemont fulmina al primer consejero escéptico con el referéndum". "La Generalitat no solo suelta lastre y se quita de en medio a quien no comulga con la doctrina oficial del Palacio de San Jaime, sino que lanza una señal a propios y extraños sobre el futuro que espera a quienes se atrevan a obstaculizar un proceso que pasa por la secesión y concluye en el totalitarismo", dice el editorial. Este periódico sí se acuerda de Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. Hermann Tertsch dice del primero que "es un héroe civil que representa lo mejor de España, sus tantas veces despreciadas cualidades profundas y permanentes de integridad, bondad, modestia, aguante y honor". Y cuenta ABC otra de las barbaridades podemitas. "El alcalde de Cádiz, Kichi, intentó evitar que se diera una calle a Miguel Ángel Blanco". Dan ganas de pedir el exilio.

La Razón dice que "el referéndum ilegal rompe el Gobierno de Puigdemont". Dice el editorial que "el procés ha fraccionado a la sociedad catalana" y también "al Govern". "Los envites al Estado no salen gratis", que se habrán creído. Antonio Martín Beaumont habla de Montoro. Y no muy bien. "Montoro acumula una larga lista de enemigos (…) Ha esquilmado los bolsillos, con cambios de criterios de la Agencia Tributaria, a cientos de miles de profesionales para recaudar más, de forma rápida, con medidas aplicadas injustamente con carácter retroactivo". ¿Tiene algún amigo este hombre? Pues sí, parece que tiene un importante aliado. "Goza de momento de la mano protectora del presidente. Y al igual que en su finca de Jaén lo protegen cuatro soberbios mastines, la protección de Rajoy no es poca cosa frente a tanto lobo deseoso de hincarle el diente". ¿Tiene que rodearse de mastines, además de Rajoy? Lo mismo hasta duerme con un revolver bajo la almohada, qué vida más triste la de este hombre.

La Vanguardia dice que "Puigdemont fulmina a un conseller por dudar del 1-O". A falta de editorial, a la analista Lola García no le ha hecho maldita la gracia. Puigdemont "ha lanzado un aviso: aquí no se mueve nadie (…) Pero, en el fondo, Puigdemont ha hecho un flaco favor a su partido", porque "hay puñetazos en la mesa que, por pretendidamente firmes, dejan debilidades al descubierto". Es lo que tiene vivir bajo la bota de individuos como las CUP.