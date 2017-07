Ferraz esquiva las sanciones "hipotéticas" a los alcaldes del PSC que apoyen el referéndum

Reunión de alcaldes en Ferraz. Una cita que pretendía centrarse en los objetivos de déficit público y el 'ahogamiento' al que, a juicio del PSOE, están siendo sometidos los alcaldes socialistas por parte del Gobierno del PP pero Cataluña ha centrado el grueso de la comparecencia posterior.

La duda: si hay temor en que algunos de los 122 alcaldes del PSC participe de algún modo y con medios municipales en la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre. El equipo de Pedro Sánchez confía en que no haya díscolos pero tampoco hacen llamamiento alguno a evitarlos para no herir la sensibilidad de la Ejecutiva del partido hermano del PSC, en quien delegan las posibles sanciones en el caso de que esto ocurra.

De ahí que la reacción en Ferraz se únicamente "no pronunciarse sobre futuribles ni hipótesis". Palabras del secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas, Alfonso Gómez de Celis, quien evitó en todo momento un llamamiento claro a los alcaldes del PSC porque "de momento para el 1 de octubre no hay ni urnas, por lo tanto ya veremos conforme se vayan produciendo los hechos".

Un futurible en el que sí se posicionó el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, compareciendo justo a la derecha de Gómez de Celis: "cooperar con un referéndum manifiestamente ilegal es una ilegalidad. Mi planteamiento es que los ayuntamientos democráticos no pueden cooperar de ningún modo con un acto antidemocrático. Los alcaldes sabemos muy bien cuál es nuestro papel y que ni podemos ni debemos ni vamos a ayudar".

En donde sí mostró más elocuencia el representante de la dirección federal fue al referirse a las declaraciones del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, sobre el "conflicto" que pretenden generar los independentistas con la consulta. A juicio de Gómez de Celis, "el PP y el independentismo se retroalimentan, ambas partes se necesitan. Al PP le viene bien el conflicto en el resto de España. Y a los independentistas, lo mismo pero en sentido inverso", dijo en la víspera de la reunión que mantendrán este jueves en Moncloa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Un encuentro del que no esperan grandes avances desde el PSOE habida cuenta de que Rajoy "no hace nada desde hace 3 años. Estamos exactamente en el mismo punto". Los socialistas siguen confiando en su reforma constitucional pese a que este miércoles el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rechazado que ésta vaya a resolver el conflicto en Cataluña. "Con todo el respeto al ex secretario general, los socialistas confiamos en que nuestra reforma sí será el primer paso para resolver la situación".