La FEMP deja en evidencia la tibieza del PSOE en los homenajes a Miguel Ángel Blanco

"No conozco la información", han sido las primeras palabras del secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas, Alfonso Gómez de Celis, al ser preguntado en Ferraz por la posición de algunos grupos municipales socialistas como el del ayuntamiento de Cádiz, Jérez, San Fernando o Bilbao, negándose a participar en homenajes al exconcejal del PP de Ermua ejecutado por ETA, Miguel Ángel Blanco.

Preguntado posteriormente por Libertad Digital si esta cuestión no merecía reproche alguno, Celis ha optado por abandonar la tibieza inicial y hacer una declaración sobre la posición "clarísima del partido socialista de rememorar y tener en la memoria a Miguel Ángel Blanco. Todos fuimos partícipes de esa visualización en Ermua. Y hoy seguimos añorando y homenajeando a Miguel Ángel Blanco".

Y añadía una frase con un reproche velado a estos grupos municipales autonómicos: "Deberíamos de estar a favor de homenajear a Miguel Ángel porque entendemos que la sociedad española entiende que ese fue el principio del final de ETA. Estuvimos y estamos".

Aunque, añadía, "en relación a lo que me comenta no me puedo pronunciar porque no tengo la información". Una coletilla final que pretendía evitar un reproche claro y directo a los grupos socialistas en los citados ayuntamientos.

Pero acto seguido, intervenía el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, en rueda de prensa conjunta con Celis tras participar en una reunión de alcaldes en la sede del PSOE. "Me parece detestable y rechazable", dijo el también alcalde de Vigo con contundencia.

"Los que vivimos aquello. Y lo vivimos con el dramatismo de lo que significó y con la conmoción que hubo en esta sociedad que todavía hoy recordamos. Todos somos capaces de recordar el momento en que supimos que habían asesinado a Miguel Ángel; todos sabemos qué hacíamos en ese momento porque marcó este país. Nos marcó a cada uno y marcó este país. ¿Cómo es posible que nadie ahora se niegue a honrar su memoria, a darle apoyo y a votar absolutamente en contra de aquella acción? Sería detestable".