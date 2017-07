Podemos no moverá ni un dedo para que sus representantes apoyen los homenajes a Blanco

Pablo Iglesias. | EFE El próximo 12 de julio se cumplirán veinte años del asesinato a manos de la banda terrorista ETA de Miguel Ángel Blanco. En esta fecha tan señalada, el Partido Popular ha impulsado, en diferentes ciudades españolas, actos para homenajear y recordar al concejal de Ermua. En algunas de las localidades en las que los populares han hecho propuestas como poner el nombre de Miguel Ángel Blanco a una calle o plaza ha surgido la polémica con el partido de Pablo Iglesias o sus marcas blancas municipales. El caso más llamativo ha sido el de Cádiz, donde gobierna José María González, Kichi. En la ciudad andaluza, Podemos se ha negado a que se ponga el nombre del edil asesinado a una calle. En otros lugares, como San Fernando, al partido morado se ha unido el PSOE. Las dos formaciones de izquierdas han rechazado realizar hemenajes a Blanco. Desde la dirección de Pedro Sánchez ya se ha avisado a los socialistas de que deben apoyar los homenajes a Miguel Angel Blanco. No se hará lo mismo desde Podemos. Preguntados en el partido morado por si desde la cúpula de la formación se pedirá a sus concejales o diputados que respalden los homenajes a Miguel Ángel Blanco en el XX aniversario de su asesinato, la formación ha respondido que "el Partido Popular continúa empeñado en obtener rédito político del mismo, clasificando las víctimas y diferenciando entre unas y otras. Los concejales de los diferentes ayuntamientos están viviendo estas situaciones y saben como actuar ante ellas, no hay que pedirles nada". Aseguran que "no hay ni una sola persona en Podemos que no piense que aquello fue un acto horrible" e insisten en que "cuando surgen polémicas en los ayuntamientos respecto a este tema o a Cubazuela del Norte, estamos acostumbrados a ver al PP detrás, además con unos fines totalmente mediáticos". Compartir

