El Mundo riza el rizo. "Cataluña pone más fácil romper España que partir un municipio". "La norma autonómica para segregar ayuntamientos exige que participe la mitad del censo mientras que la ley del referéndum no pide un mínimo". ¿Normas y leyes en Cataluña? ¿Pero de qué habla este periódico? "La CUP dice que con un tercio de los electores sería suficiente". Pues no se hable más. Raúl del Pozo avisa "a los partidos que piden el referéndum desde Madrid que lo que quieren los conspiradores no es un referéndum, sino la independencia sin trámite. Usan toda la bribonería con su golpe para aprovecharse del vacío político de una España cada vez más invertebrada", si Ortega y Gasset levantara la cabeza. "Pero la mamarrachada no les va a salir gratis". Bueno, de momento les está saliendo a devolver, se están forrando.

El País dice que "Puigdemont se queda sin dinero para el referéndum". Vaya por Dios. Nada, hombre, no te preocupes, ya acude Montoro raudo y veloz con nuestra billetera repleta, que además acaba de cobrar. Editorializa hoy sobre Venezuela después de que Maduro haya enviado "matones para atemorizar al Congreso". "Por mucho que Maduro insista en que Venezuela está viviendo una epopeya, lo que en realidad está sucediendo es un atroz intento de liquidar la democracia". Y aquí con sus cachorros podemitas a las puertas de Moncloa. Que Dios nos pille confesados.

ABC exhibe con orgullo a "tres presidentes unidos contra el separatismo". Dice el editorial que Vocento consiguió un "hito extraordinario". Nada más y nada menos que Felipe, Zapatero y Aznar se sentaran juntos e incluso estuvieran de acuerdo en algo. Eso sí, "cualquier búsqueda de una salida política es un escenario que conviene manejar. Pero nunca antes de dejar resuelta la amenaza que representa un parlament en rebeldía, nunca antes de aplacar las prácticas sediciosas y nunca antes de que los Tribunales y unas elecciones legales depuren a los dirigentes irresponsables que arrastran a seis millones de catalanes al abismo". En definitiva, que primero a cortar por la sano y ya después hablamos. Cuenta Gabriel Albiac que le ha dicho un amigo que tiene parientes en Cataluña que "cuando en casa oyen la tele en español, ponen el volumen muy bajo, para que ningún vecino los identifique. Hay una región de España en la cual decirse español es hoy proclamarse el peor de los canallas". Y, mientras, como dice Isabel San Sebastián, "los únicos beneficiarios de la correría son los antisistema cuperos, que ni en sus mejores sueños habrían imaginado ostentar semejante poder, y a sus primos hermano de Podemos, encantados de preconizar la voladura del principio de soberanía". Bueno, ellos están encantados de preconizar cualquier voladura, les pone la dinamita, la bronca, el jaleo, la pelea.

La Razón, que no y que no al 155. "Rajoy evitará aplicar el artículo 155 en Cataluña". Que bonito sería ver a Marhuenda defendiendo con uñas y dientes el 155 si Rajoy al final tuviera que aplicarlo. No caerá esa breva. Y Cristina López Schlichting pega dos voces al Gobierno. "En Cataluña están aterrorizando a las personas", coño. "Están pagando a una nueva administración paralela que integra un aparato de represión cultural y social que presiona a los demás. Nadie tiene obligación de ser valiente, pero todos los españoles tienen derecho a saberse protegidos y amparados". Uf, calla qué miedo, que allí mandan las CUP.

La Vanguardia coincide con El País en lo de la pela. "El TC anula las partidas para pagar el referéndum", cachis. Tranquis, Montoro ya está avisado, se está decidiendo si va él mismo a socorrerles o mandan a Soraya.