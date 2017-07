Los grupos municipales del PP, el PSOE y Ciudadanos no llevarán ninguna propuesta al próximo pleno del distrito de Arganzuela, que se celebrará el próximo día 12, en protesta por la actitud de la concejal presidenta, Rommy Arce (Ahora Madrid), que a juicio del PSOE "ha perdido el control" del Pleno y mantiene una "actitud muy beligerante" con la oposición.

Así pretenden que "aplique el reglamento" y se esmere en "garantizar una deliberación democrática y respetuosa", según ha explicado a Efe la edil socialista Erika Rodríguez. "No mantiene el control del público que se enfrenta a los vocales vecinos. Es difícil hablar mientras te increpan", ha apostillado la socialista. Ante esta situación, la oposición se ha unido con la intención de que la edil de Ahora Madrid "tome nota" de la "llamada de atención muy seria" que le hace la oposición, que se siente "maltratada".

El PP plantea reprobarla

Además de este acuerdo de todos los grupos, el PP ha emitido una nota de prensa en la que propone al PSOE y Cs reprobar a Romy Arce, un planteamiento del que aún no se ha informado al PSOE. Por ello, este grupo no ha decidido su posición al respecto, aunque la edil Erika Rodríguez –responsable de Arganzuela– asegura que su intención es "hacer patente su descontento con su actitud beligerante" de la edil.

"Creo que ha llegado el momento de decir 'basta ya' a esta concejal", ha señalado el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, en la nota de prensa en la que dice que trasladará a Purificación Causapié y Begoña Villacís la necesidad de ir unidos al Pleno y reprobar a Arce.

Martínez-Almeida recordó, igualmente, que Romy Arce incumple sistemáticamente el mandato que tiene de permitir que los plenos del distrito se graben. "Se le ha dicho por activa y por pasiva. La transparencia consiste precisamente en eso, en permitir que todos los ciudadanos puedan visualizar lo que ocurre en su distrito. Pues bien, dos años después de presidir los plenos en Arganzuela, la concejala Romy Arce no graba los debates municipales. Es impresentable, afirmó el dirigente del PP, quien añadió: "Ya en febrero de 2016 presentamos una proposición al pleno de Arganzuela, que fue aprobada, para que se grabasen los plenos."

El portavoz del PP, asimismo, señaló que no es la primera vez que se queja del comportamiento antidemocrático de esta concejal. Ya en enero de 2016, el PP expresó su protesta porque Romy Arce equiparara en un pleno municipal la "violencia policial" a la de la banda terrorista ETA o cuando hace justamente un año esta edil, próxima a Ganemos, afirmara que muchos inspectores de basura estuvieran "comprados". "Lo único que espero es que la alcaldesa Manuela Carmena tome cartas en el asunto y no se limite, como suele hacer siempre, a echar una bronquita a su concejala y pelillos a la mar, como si aquí no pasara nada", concluyó Almeida.

El PSOE ha denunciado además que la actitud de esta edil con su grupo –que permitió, por otra parte, la investidura de Manuela Carmena– es "muy hostil" ya que les ha llegado a comparar con "La Triple A", en un discurso de gran virulencia que pone al PSOE en una situación muy difícil.

"Nos dijo que no piensa cumplir los acuerdos"

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha explicado que "son muchas veces las que se ha tratado mal a la oposición pero es que el último día nos dijo abiertamente que no piensa cumplir los acuerdos del Pleno dado que es Ahora Madrid quien gobierna", ha denunciado la portavoz en declaraciones a los periodistas.

Villacís ha recordado a Ahora Madrid que tiene minoría y ha dicho que ante esta "grave situación" es "fundamental" que el resto de partidos lleguen a un acuerdo y lo escenifiquen no llevando ninguna propuesta ni pregunta al Pleno.

Rommy Arce: es "bastante infantil"

Arce –que pertenece a Ganemos, una de las corrientes más críticas del Gobierno de Carmena– ha criticado la protesta, a su juicio "bastante infantil e irresponsable de la ciudadanía", y ha asegurado que en las sesiones mensuales aplica el reglamento "de manera firme", aunque no siempre sea fácil, y ha subrayado que cumple literalmente el ordenamiento jurídico que marca que el poder ejecutivo lo ejercen los gobiernos.

"El poder ejecutivo lo ejercen los gobiernos, tanto en el nivel estatal como autonómico y municipal. El Pleno municipal, pese a sus diferencias, es lo más parecido a las cámaras legislativas en los niveles autonómico y estatal, y tiene por tanto una serie de competencias como la aprobación de ordenanzas, presupuestos...", ha argumentado. Los grupos "tienen la labor de hacer propuestas y abrir debates para que, en última instancia, el gobierno, es decir, los veinte concejales electos de Ahora Madrid, sea el que ejerza la potestad política de decidir qué ciudad se quiere". Ahora Madrid ha apoyado sin fisuras a su edil frente a las críticas de toda la oposición.