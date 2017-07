Susana Díaz impulsará la presencia de la "memoria histórica" en la educación

Lo anunció ayer, durante el acto de conmemoración del 137 aniversario del nacimiento del considerado padre de la patria andaluza hasta por el PP, Blas Infante. La ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada por el parlamento andaluz el pasado mes de marzo, tiene muchos artículos, 56 y cinco disposiciones adicionales, pero Susana Díaz se refirió ayer, en concreto, al artículo 47, el que se aplica a la Memoria Histórica en la Enseñanza.

El motivo fue el propio Blas Infante, fusilado por el bando franquista. Susana Díaz, tras recordar su figura, incidió en la reparación de las víctimas y anunció que la Junta "va a dar ejemplo" gracias a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada el pasado marzo y que está llamada a "fortalecer la memoria democrática", también en la educación Primaria, Secundaria, del Bachillerato y de la educación de personas adultas

Con ello, trata de acercar posiciones con la izquierda, especialmente Izquierda Unida, impulsora del proyecto y de sus contenidos, aunque Podemos también acepta la Ley y sus consecuencias. Tras su derrota en las primarias, Susana Díaz, amenazada por el centro por Ciudadanos y por la Izquierda por los dos partidos mencionados, no tiene otro remedio que suturar las heridas por las que mana su hemorragia de votos.

Según el pronunciamiento de la presidenta de la Junta de Andalucía de ayer, los alumnos de toda Andalucía, desde los inscritos en Educación Primaria hasta la Universitaria incluyendo además los alumnos de Educación de Adultos tendrán en su trayectoria curricular una asignatura o materia que se llamará Memoria Histórica.

El nombre es motivo de dudas, porque si bien le Ley es conocida como Ley de Memoria Histórica y Democrática, una novedad ésta de última hora, en el articulado de la misma aparece sólo la expresión "Memoria democrática", oscureciendo así el hecho de que el período temporal que limita las medidas de la ley que empieza en la Segunda República, sigue en la Guerra Civil y la Dictadura franquista y se extiende a la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía.

También hay diferencias entre el preámbulo de la ley y su articulado en lo que tiene que ver con la educación primaria. En el preámbulo se dice que la Ley "obliga a que la materia de la memoria democrática sea incluida en el currículo de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas, así como en los planes de formación del profesorado, y pueda ser considerada en los estudios universitarios que proceda." Pero no menciona a la educación primaria.

Sin embargo, en su artículo 47, 1, se formula de este modo: "1. Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica."

La intervención de Susana Díaz en sede parlamentaria de ayer anuncia pues que se está acelerando la presencia de la nueva materia en la educación andaluza. Pero la presidenta dijo también que se trata de "no tropezar dos veces en la misma piedra"y que "quien quiera advertir en esto un intento de adoctrinamiento o de reabrir heridas del pasado, se equivocará. Nada más lejos de la intención del Gobierno andaluz".

ABC recuerda que no es el primer intento de la Junta de Andalucía de llevar la Memoria Histórica a las aulas. En el año 2015, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Memoria Histórica pactado el Gabinete formado por el PSOE e IU, ya se anunció que estos contenidos llegarían a las aulas andaluzas. Pero no hubo impulso político y el propósito quedó en el aire.

Al darle envergadura al tema en su discurso de ayer, Susana Díaz muestra a las claras que tiene voluntad política de que la Memoria Histórica llegue a las aulas si bien no como asignatura evaluable. No está claro si será optativa o no. Tampoco se sabe si antes de impartirla los docentes tendrán que ser instruidos en sus contenidos, contenidos que deben ser "rigurosos" y fundamentados en la investigación histórica.

Está por ver si, dada la diversidad de fuentes e interpretaciones sobre lo ocurrido en España en ese período, se permitirá la exposición de las principales versiones de esta memoria histórica o se limitará sólo a una visión de la parte perdedora de la Guerra Civil, que es el objetivo prioritario para las izquierdas radicales.